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    Всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони

    Київська область звільнена від російських окупантів - Всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони
    Київська область звільнена від російських окупантів
    фото з відкритих джерел

    Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника

    Уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    «Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – написала Маляр.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Київщина військові Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони