Всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони
Київська область звільнена від російських окупантів
фото з відкритих джерел
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника
Уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – написала Маляр.
Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.
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