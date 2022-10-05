Нардеп Олег Дунда: Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані

Чому лідери національних рухів критично ставляться до загальноросійської опозиції?

Критика через імперськість ліберальної опозиції. Це головна відмінність від опозиції національної. Ліберальна опозиція хоче користуватися ресурсами імперії. А національні лідери хочуть створити окремі держави для того, щоби доходи від ресурсів залишалися у республіках. Адже у Московії, території, де переважно живуть етнічні росіяни, немає сировини. Натомість вони користуються усім, що є у національних республіках. І тут знайти компроміс неможливо.

Якщо з національними лідерами слід шукати можливості комунікації, то як Україні бути з представниками так званої ліберальної опозиції, які більш відомі як в Україні, так і на Заході?

Під час Форуму вільної Росії, який пройшов у Вільнюсі, я ліберальним опозиціонерам публічно озвучив пропозицію: якщо ви хочете боротися за Росію, то доведіть це, покажіть, що ви на щось здатні! Найменше, що ви можете зробити, це створити грошовий фонд, збирати гроші за голову Путіна. Пройшло з того часу два місяці, ані слуху, ані духу від них нема. Тоді у чому сенс їхнього існування? Гудков, Каспаров, Кисельов, усі бояться. Вони самі розуміють, що ні на що не здатні. То чи варто на них витрачати увагу? Це риторичне питання.

Чи не є Форум вільних народів у такому випадку заходом, який зовсім не впливає на майбутній порядок денний, на те, якою має бути майбутня Росія? Адже думки на цьому Форумі озвучують люди, популярність яких у самій Росії під питанням

Чому Форум проходить не в Україні, а на Заході? Саме тому, щоби привернути увагу західного світу до того, що імперія приречена. Задача – підготувати їх до цього, аби не вийшло як у 1991-му, коли Захід просто не був готовий до розвалу СРСР. А сьогодні ми страждаємо від наслідків помилок Заходу, допущених тоді.

Зараз ми хочемо розробити механізм, яким чином західні держави надаватимуть гарантії безпеки суверенним республікам. Ми хочемо зробити так, щоби процес розпаду Російської імперії став незворотнім, щоби доходи від сировини національні республіки не використовували на проведення військових дій і для змін кордонів. Ще важливо, щоби цей розпад пройшов за сценарієм Радянської імперії, а не Югославії. Адже ані Україні, ані ЄС війна всіх проти всіх у Росії не потрібна, відповідно, розпад повинен бути контрольованим.

Чи варто буде Україні після перемоги ставити питання зміни власних кордонів – збільшення за рахунок, наприклад, Кубані?

Безумовно, дехто захоче збільшити територію України. Але ми повинні собі усвідомлювати, що отримуючи територію, ми отримаємо туземців з їхнім баченням світу. Вони ж впливатимуть на наші вибори, бо голосуватимуть. Тому я би радив зупинитися на наших кордонах 1991 року.

Після Першої світової Німеччина накопичила сили і розпочала Другу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав журналу Time, що після нинішньої війни з Росією слід готуватися до наступної. Як нам не допустити цієї наступної війни?

На 100% впевнений, що вірогідність наступної війни з Росією є. Натомість навів би інший приклад, не Німеччини. Польща і Радянський Союз.

Нагадаю, поляки розбили Тухачевського у 1920 році (Сергій Тухачевський – командувач військ Західного фронту Росії. Під час Польсько-радянської війни його війська були розбиті у битві на Німані). Після цього Варшава будувала свою національну державу і не звертала уваги на Радянську імперію. А та набрала сили і через 15 років увійшла до Польщі. Тобто не давши достатньої відсічі агресору, вони отримали повторення агресії, але у більших масштабах.

Для того, щоби ми з вами святкували перемогу, потрібні два фактори: перемога на полі бою з виходом на наші кордони 1991 року і демонтаж Російської імперії на багато незалежних республік. Тільки у випадку, коли вони отримають незалежність, ми зможемо гарантувати, що через 20 або 30 років вони до нас не повернуться зі зброєю.

Олексій Навальний, у колонці для Washington Post написав, що Росія може бути парламентською республікою за формою правління. Наскільки це реальний сценарій?

Це абсолютно нереальний сценарій. У Російській імперії декілька разів намагалися його реалізувати і завжди невдало. Останній раз у 1993 році, коли розстріляли Державну Думу.

Окрім Навального щось подібне запропонував Гаррі Каспаров нещодавно у Вільнюсі – «прибрати імперську деталь». Але при існуючий імперії це неможливо. І будь-які демократичні лідери у російській імперії будуть або скинуті на користь «царя», або ці демократичні лідери самі стануть «царями». Навальний сам є яскравим прикладом, коли заради підтримки схвалював імперські ідеї щодо анексії Криму.

Михайло Глуховський, «Главком»

Фото: Facebook Олега Дунди, idelreal.org