Герой України Андрій Орлов: «Як же ми вас чекали!» – слова, які найчастіше чуємо на Херсонщині

Наскільки глибоко у тил ворога вам вдавалося розвідувати?

По-різному. Коли ворог відходив на лівий берег Дніпра, у них не працювали станції радіоелектронної безпеки (РЕБ). Тобто вони не глушили дрони. На 5 км до їхніх позицій наш дрон тоді залетів.

Ще був випадок. Нас дуже затримувало мінування дороги, а потрібно було просунутися вперед на 5-7 км. То ми з наближенням до чергового селища на Херсонщині підняли у небо дрон, аби дізнатися, чи є у ньому вороги.

Як я сказав, на 5 км вглиб він залітає. Але тільки тоді, коли не працює ворожа станція РЕБ. Бо інакше ми його зможемо підняти не далі ніж над собою, на 100-200 м від пілота, а далі зв’язок з ним буде втрачено. Але ж працює не тільки ворог, «спускає» наші дрони. Ми також їхні «Орлани» знищуємо. Зауважу, що на Херсонщині вони відступали з хорошим від нас відривом, понад 10 км. Ми за ними гналися, намагалися цю відстань скоротити. Але заміновані дороги нас стримували. Окрім того, під час наближення до того чи іншого населеного пункту у нас не було чіткого розуміння, чи ворог його покинув. Тому ми просувалися повільно. Просто розвідці потрібен час на роботу. Доганяти ворога у повний зріст також було би помилкою. Наше завдання – зберегти свій особовий склад, ми ж не росіяни.

Розкажіть про ваших побратимів-розвідників. Це професійні військові, чи всі добровольці? Наскільки усі були підготовлені до задач, які виконує ваш загін?

Люди у нашому загоні дійсно різні, але усі з досвідом служби в армії. Більшість з них брали участь в АТО/ООС. Це мотивовані люди. Ми займаємося, у нас відбуваються заняття з тактики, інженерної, стрілецької підготовки. Ми запускаємо дрони, моделюємо різні ситуації у роботі, відпрацьовуємо навички тактичної медицини. У нас у загоні немає професійних військових за освітою. Є двоє контрактників, один з яких – медик.

Бойовий досвід з кожним днем все більше і більше стає у нагоді хлопцям. Може і можна було би назвати їх випадковими людьми у розвідці. Але нині вони стрімко підвищують свій професіоналізм.

Навчання закордоном проходили? Чи є у ньому потреба?

Ні, не проходили. Навчання ніколи зайвим не буває. Моя би воля, я би відправив когось із наших.

З одного боку, якщо чесно, ні у кого у країнах НАТО не було досвіду війни з Росією. У них були кампанії у країнах Близького Сходу, операції в Африці. Тобто у країнах, де противник має гіршу зброю і не підготовлений тактично. З іншого боку, військові країн НАТО мають досвід, який, часом, вимірюється не одним десятком років і вони також навчаються, вдосконалюються з його врахуванням. Ми би могли обмінятися досвідом.

Наприклад, у нас у підрозділі були добровольці з інших країн. Троє хлопців з Англії було, два шведи, фін, хлопці з Угорщини, Румунії, США. Нас навчали секретам розмінування.

Яка мотивація в іноземців приїхати на війну в Україну і захищати нашу державу, що вони розповідали?

Вони кажуть, що потрібно зупинити ворога тут. Бо якщо він піде далі, то самим європейцям доведеться стикнутися з ним. Тобто Європі буде непереливки. Думаю, у кожного з них є своя особиста мотивація, бо майже усі вони – колишні військові і прийшли за дозою адреналіну. Багато хто залишився і далі воювати, але вже не у нашому підрозділі, а в Іноземному легіоні.

До початку повномасштабної війни чим ви займалися?

Я працював менеджером у головному офісі «Нестле Україна». Відповідав за аудит технічного стану і роботи кавових апаратів.

Чи бували раніше на Херсонщині?

Знаєте, по роботі, у мирному житті, я був у всіх обласних центрах України, окрім Миколаєва і Херсона. А от зараз випало побувати і у Миколаєві, і у Херсоні.

До Херсона ви звільнили Снігурівку на Миколаївщині, там підняли прапор. Розкажіть, як це було?

Наш підрозділ першим зайшов до цього міста. Ми бачили, що під Снігурівкою було скупчення нашої піхоти, але вони не заходили, бо не мали точної інформації, чи є там ворог. Саме тому розвідники вирушили вперед, аби перевірити.

Ваші перші враження від побаченого?

Коли люди бачать військові машини і українську символіку, вони вибігають на вулиці і їхні емоції зашкалюють. Вони до нас з прапорами бігли. І ти розумієш, заради чого воюєш, кладеш своє здоров’я і життя. Якось же вони ці прапори зберігали...

І таку картину спостерігали абсолютно у всіх населених пунктах. Ви не забувайте, що Херсонщина була в окупації вісім місяців, а якась частина області ще продовжує бути в окупації.

Буряти щиро дивуються асфальту у селах, тому, що у дворі у людей «дві хати»

Які історії ви чули від людей?

Перш за все вони говорять, що у нас вірили, чекали і дочекалися. «Як ми вас чекали! Як ми вас чекали!», – весь час повторювали люди. Ця фраза найбільш розповсюджена у мешканців звільнених територій. Розповідали, що окупанти ходили по будинках, вибивали двері. Люди від них ховали закрутки: помідори, огірки… Просто щоби все не позабирали.

Розповідали, як військові кидали їх до підвалу. Про ночі, коли вони взагалі не спали, бо чули, що заїхав до населеного пункту якийсь новий ворожий підрозділ. Мовляв, зараз будуть «нові» ходити по хатах, щось шукати.

Розповідали і кумедні речі. Ті ж буряти щиро дивуються наявністю асфальту у селах, дивуються, що у дворі у людей «дві хати». Люди ж їм намагалися пояснити, що це житловий будинок, а це літня кухня. Але окупанти всього цього не розуміють і кажуть: мовляв, дуже заможно живете.

Хочу ще додати, що люди нас годували так, що ми думали, що з-за столу встати не зможемо (посміхається). Кожен хотів якось віддячити. В одному із сіл нам каструлю борщу зварили! Годують і розповідають, що від ворога вони ховали абсолютно усе, що могли.

Під Києвом ворог заходив колонами, українці знищили їхні логістичні ланцюжки, що врешті змусило росіян відійти. На Харківщині ЗСУ здійснили швидку контратаку. А чим характерне звільнення Херсонщини?

Пам’ятаєте відео, на якому легковик з кулеметом вривається на ворожі позиції і нищить ворожу техніку?

Це відео швидко стало вірусним і насправді зіграло з багатьма військовими злий жарт. Бо вони вирішили, що саме так легко можна штурмувати позиції ворога і лишитися живими. Так, я бачив на власні очі, що хлопці подібним чином залітали, але підривалися на мінах, або по них були прямі влучання.

Особливість війни на Херсонському напрямку у тому, що ми поступово перебивали їм логістику, усі зв’язки з лівим берегом Дніпра. Все це відбувалося поступово. Так, у нас були спроби різко усе взяти, все для цього добре спланували, але противник на цьому напрямку дуже сильно укріпився. Тому не вдалося. І ще деталь: російські військові не хотіли здаватися у полон. Принаймні у тих випадках, свідками яких я був. Тобто людина поранена, не може рухатися, але звідкись дістає гранату і підриває себе. Звісно, з ними вели переговори. Мовляв, відкинь від себе зброю, якщо маєш, встроми назад у гранату чеку і здавайся.

Я намагався переконати їх, що нам потрібен полонений. Для нас це найкращий варіант задля того, щоби здобути інформацію. Уявіть, поранений їхній військовий, він демотивований, може, і у командуванні своєму розчарувався, бо подумав, що кинули. От спеціальні люди з такими розмовляють, переконують здатися. Але це здебільшого не вдавалося, вони не хочуть здаватися. У мене є припущення, що їх налаштували, що ми їх ніби катуємо тут.

Полонені, яких вдавалося взяти, що розповідають, як пояснюють цю війну?

Вони не можуть сказати: «я сам вирішив вбивати українців». Один пояснював участь тим, що його просто мобілізували два місяці тому, і він не зміг нічого зробити. І це ще до оголошення так званої мобілізації у самій Росії. Інший, старшого віку, розповів, що воював у Чечні. Ще один, мінометник, розповідав мені, що стріляв тільки освітлювальними мінами. Знаєте, коли спілкуєшся з їхніми полоненими, складається враження, що ми воюємо або з медичними військами, або з інженерними, бо вони розповідають, що ніколи не стріляли, всі лише стояли на блокпостах, де їх і затримали.

Так чи інакше, Херсон вдалося звільнити без боїв за місто. У чому феномен, що змусило ворога накривати п’ятами з обласного центру?

Як я вже казав, насамперед через руйнування їхньої логістики. Жоден воїн не зможе воювати без зброї, їжі і води. Вирішальним моментом була робота (прицільні обстріли – «Главком») по складах боєприпасів противника, по Антонівському мосту, по скупченню живої сили і техніки.

Нам дійсно дуже допомогли наші західні партнери з, наприклад, боєприпасами M982 Excalibur (високоточний артилерійський снаряд калібру 155 мм), а також SMArt155. Завдяки ним ми били точно у ціль. Все це тиснуло, у тому числі, морально на росіян. Вони засвоїли, що будь-яка їхня казарма чи скупчення техніки – ціль для нас.