Останні дні Павла Лі. Правдива історія (частина 2)

5 березня у волонтерський штаб тергромади надійшла інформація, що в Ірпінь зайшли рашисти. Розпочалися масовані обстріли, й кількаденне розвезення гуманітарної допомоги нужденним містянам припинилося. Ночували волонтери всі разом на квартирі радниці міського голови, депутатки міськради Віолети Дворнікової. Наступного дня команда планувала евакуацію з міста.

З вечора машина волонтера Тараса Мельника була заправлена, в ній був повний багажник пайків, які не встигли розвезти напередодні. Тарасові треба було заїхати додому погодувати кішку (він планував залишитися в Ірпені), Павлові Лі – заїхати до себе віддати продукти літньому сусіду й перед евакуацією з міста забрати з квартири свого кролика. Ще одній волонтерці, Ірині Мигитко, теж треба було заїхати додому – забрати документи. Виїхали близько 8 ранку. По дорозі зупинялися – коли бачили групки людей, пропонували їм харчові пайки.

У тій фатальній поїздці докупи збіглася низка обставин, які зробили подорож трагічною.

«Спочатку заїхали до мене на вулицю Університетську, – розповідає Тарас Мельник. – Я піднявся до себе на сьомий поверх, погодував кішку. Паша й Іра тим часом чекали не в машині, а внизу під сходами – в місті пострілювали. Відтак сіли в автівку й рушили в бік Іриного будинку. Тільки ми виїжджаємо з двору – бачимо літніх чоловіка і жінку з дівчинкою. Вони благали нас, щоб ми довезли їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпеня. Ми погодилися, затовклися всі в машину, і завезли цю родину до мосту.

Відтак волонтери повернулися на свій маршрут. За кермом був Тарас, за ним на задньому сидінні сидів Павло, а поруч з Павлом – Ірина. Повернули з Університетської ліворуч на Пушкінську. На повороті побачили, як палає одноповерховий будинок. Шифер на даху тріскався зі звуком, схожим на постріли. Тарас та Ірина витягли телефон, щоб зафільмувати пожежу. Такі фотографії і відео волонтери потім передавали у відповідні органи, сподіваючись, що постраждалим нададуть допомогу або що люди хоча б зможуть дізнатися про те, що сталося з їхнім житлом.

Повернувши ліворуч, Тарас побачив метрів за 70 з лівого боку озброєних людей, які націлили на його машину автомати. «Я інстинктивно кинув кермо і упав праворуч на пасажирське сидіння, – розповідає він. – Машина почала рухатися сама. За долі секунди в машину полетіли кулі: в лобове скло, в дах, у двері. Як потім з’ясувалося, загалом куль було зо два десятки. Некерована машина виїхала на зустрічну смугу, перескочила через тротуар і врізалася в дерево. З потилиці в мене текла кров – куля пройшла по шкірі, не зачепивши череп».