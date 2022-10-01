Останні дні Павла Лі. Правдива історія (частина 1)

Як зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко, у трагічні березневі дні, коли розгорталася повномасштабна російська агресія проти України, навіть впливовим і авторитетним українським медіа було важко перевірити всі версії тодішніх подій, що поширювалися в медіапросторі. «За збігом обставин колоритна світлина Павла Лі у військовій формі зі зйомок фільму «Мирний-21» викликала величезний резонанс в українських та міжнародних медіа й ніби підтверджувала, що актор служив у війську». Томіленко каже, що загибель Павла Лі викликала найбільше запитів іноземних колег щодо обставин трагедій того періоду. «До нас зверталися французи, аргентинці, американці, – пригадує він. – Тоді ми не знали всієї правди про смерть Павла Романовича. Але важливо встановлювати правдиву історію кожного з наших загиблих колег, підтримувати пам’ять про них і надавати допомогу їхнім близьким».

Саме з цієї причини НСЖУ оголосила про створення Фонду пам’яті загиблих журналістів – тих, хто загинув, виконуючи професійний обов’язок, тих, хто поліг під час служби у війську, і тих, хто, як Павло Лі, став цивільною жертвою російських окупантів.

«Він був дуже коректним, багато допомагав людям. Але він не був військовим! Він не був у теробороні! – сказала в коментарі НСЖУ товаришка Павла по волонтерській роботі, яка була поруч із ним у момент загибелі, Ірина Мигитко. – Цю неправдиву історію про бронежилет чомусь почали поширювати в соцмережах наші «зірки». А коли брехня пішла, зупинити її дуже важко».

Джерела в Національній поліції підтвердили НСЖУ, що загибель Павла Лі розслідується як воєнний злочин і вбивство цивільної особи.

З початком війни Павло пішов у Ірпінську міську раду й попросив, щоб його взяли в тамтешню волонтерську групу. Мама Павла Марія Василівна згадує, що дуже його просила, щоб приїхав до неї в Карпати. Багаторічна подруга, відома актриса Катерина Буцька також пропонувала в разі потреби зупинитися у неї в будинку поблизу Вишгорода. Але Павло відповів, що не зможе «втекти», бо буде «почуватися неповноцінним». «Я мушу допомагати! Це ж війна!» – казав він. Коли Марія Василівна продовжувала його вмовляти, він пообіцяв: «Мамочко, якщо буде аж дуже «жарко», я приїду...»

Як розповіла НСЖУ координаторка оперативного штабу Ірпінської територіальної громади, депутатка міськради Зоряна Міронішена, станом на початок повномасштабної війни жодного офіційного громадського формування в місті не було. Просто до міськради приходили жителі громади й пропонували свою допомогу. Сама ж Зоряна Міронішена займалася також евакуацією людей. «Паша Лі прийшов і сказав, що не може просто сидіти вдома, хоче бути чимсь корисним, – розповідає депутатка. – Тоді ми приймали дзвінки від людей, реагували на різні критичні ситуації, розвозили гуманітарну допомогу літнім людям, хворим, багатодітним сім’ям, які залишилися в місті й не могли про себе подбати. Паша в цьому допомагав: «сидів на телефонах», займався логістикою збору і розвезення гуманітарки».

Крім виконання волонтерської роботи, за словами Марії Лі і дівчини Павла Еллони Біргер, він у перші дні війни роздруковував карти місцевості для військових із ДУК «Правий сектор». Декілька з цих карт зберіглися в родині Лі. А Катерина Буцька каже, що за сприяння Павла вдалося евакуювати з Ірпеня бабусю і дідуся її подруги.