Останні дні Павла Лі. Правдива історія (частина 3)

Уже в початкових класах Паша став відвідувати репетиції дитячого театру «Золотий ключик». Його першою роллю став... тарган у виставі «Муха-цокотуха». У своїй автобіографії актор згадував, що театр став для нього «свого роду притулком від сірості й повсякденності», адже там він «жив у своєму світі». Фінансові проблеми в родині не раз змушували Пашу після школи йти не на репетицію, а на ринок, щоб допомогти батькові продавати овочі, або до євпаторійського зоопарку, де він доглядав за тваринами.

«Одного разу він отримав невеличку епізодичну роль у фільмі «Син хана», – згадує Марія Василівна. – Тоді Паша заробив свої перші гроші, чим дуже пишався».

У 2000 році Павло почав освоювати класичну хореографію в Театрі пластичної драми. Тут він зіграв хулігана у своїй першій танцювальній виставі – «Панянка та хуліган».

Одного разу в Євпаторію приїхали зі столиці представники Київської дитячої академії мистецтв – вони запросили Павла до себе на навчання. «Ви постійно зайняті й не бачите, якою талановитою росте ваша дитина, – сказали Марії Василівні кияни. – Не обрубуйте їй крила!» Йшлося про приватну школу, навчання в якій коштувало недешево. А ще ж переїзд до Києва потребував і оренди квартири. Але слова про талант сина настільки глибоко запали матері в душу, що вона покинула відносно усталене життя в Криму і разом із сином перебралася до столиці.