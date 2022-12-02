Вихід Японії у плей-оф мундіалю спричинив божевілля на вулицях країни (відео)

Японці набрали шість очок після трьох турів і посіли перше місце в турнірній таблиці групи «Е»

Населення Японії бурхливо відреагувало на вихід своєї футбольної збірної до плей-оф Чемпіонату світу – 2022. Про це повідомляє «Главком».

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Тисячі вболівальників та звичайних людей заполонили вулиці міст: раділи, співали, обіймалися та стрибали від щастя.

Japan’s soccer fans went wild in the streets of Shibuya after another sensational giant-killing.

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Нагадаємо, вчора, 1 грудня, збірна Японії здобула перемогу над командою Іспанії у матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року в Катарі з рахунком 2:1. Зустріч відбулася у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернейшнл».

Японці набрали шість очок після трьох турів і посіли перше місце в турнірній таблиці групи «Е». Іспанці заробили чотири очки і розташувалися на другому рядку. Обидві команди вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Японія в першому раунді плей-оф зіграє з Хорватією, Іспанія – з Марокко.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.