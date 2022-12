Вихід Японії у плей-оф мундіалю спричинив божевілля на вулицях країни (відео)

Населення Японії бурхливо відреагувало на вихід своєї футбольної збірної до плей-оф Чемпіонату світу – 2022. Про це повідомляє «Главком».

Тисячі вболівальників та звичайних людей заполонили вулиці міст: раділи, співали, обіймалися та стрибали від щастя.

Japan’s soccer fans went wild in the streets of Shibuya after another sensational giant-killing.

