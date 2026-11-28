«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

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Ділитеся враженнями від мандрівки й хочете підписати матеріал «путевые заметки», але українською?

Перекладаємо: «путевой» в українській – це «подорожній». Тож найкращими відповідниками будуть такі:

подорожні нотатки або замітки (не дорожні, бо йдеться про подорож, а не про дорогу);

нотатки / замітки з подорожі;

нотатки / замітки мандрівника (чи мандрівниці);

подорожній щоденник (якщо події та враження фіксуються щодня).

Якщо це розгорнутіші описи побаченого, можна сказати «подорожні нариси». До речі, подорожній нарис – це літературний жанр.

Тепер зупинімося на слові «нотатка». Згідно зі словником – це стислий запис, і неважливо, текстовий він, голосовий чи відеографічний. Тобто рилз теж може бути нотаткою.

А чи є калькою слово «замітка»? Ні. Ще є спільнокореневе «примітка». Замітка – це короткий запис, зроблений з метою зберегти в памʼяті якесь спостереження, думку і т. ін. або невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. Якщо ви давно читаєте наш спецпроєкт, то помітили, що однією з частин кожного випуску є мовознавча замітка.

Нотатка – це стислий запис, помітка для памʼяті (див. словник). Тобто в такому значенні це синонім «замітки», а от у значенні «невеличка стаття, замітка в газеті, журналі і т. ін.» «нотатка» має позначку «рідковживане». Тому у виданні – мовознавча замітка, а подорожньою може бути і нотатка, і замітка.

• 1 •

Оксана Криворучко: Vodafone пише: «Будь ласка, зачекайте ще трохи. Опрацюємо ваше питання за чергою». Хіба правильно казати «за чергою»?

Ні, «в порядку черги» або «коли дійде черга».

• 2 •

Ольга Петренко: «Українська правда» написала такий заголовок: «ТСК проголосувала за примусовий привід Федорова на засідання 7 грудня». Привід – це ок? Ріже око.

Мені теж ріже, хоча це юридичний термін (калькований з російської), зафіксований у словнику: «юр. Примусове доставлення до слідчого, прокурора або суду осіб, що ухиляються без поважних причин від добровільного зʼявлення на виклик у призначений термін; приведення». Краще було вжити «доставлення» або «приведення».

• 3 •

Юрій Слободян: Facebook віднедавна пише: «Переходження на сторінку». Чи не занадто? Хіба «перехід» неправильно?

«Переходження» у словниках немає. І хоча на позначення процесу частіше вживаємо слова з -ення, -ання, в цьому випадку передали куті меду, бо усталене слово – «перехід».

• 4 •

Мирослава Ластівка: Добрий день. Андрій Кокотюха назвав серію своїх книжок «Київська сищиця». Добре, що вжив фемінітив, але ця «сищиця» – явний русизм, як і «продавщиця». Як утворити фемінітив правильно?

У російсько-українському словнику Уманця і Спілки «сыщик» – це шпиг. Так само там перекладене і «шпион». Однак не вважаю це слово вдалим, бо шпиг і шпигун – це не сищик (до речі, шпиг і шпик – це ще й сало). У сучасній українській мові «сыщик» – це детектив, а «сыщица» – детективка. Навіть у російській мові «сыск» і «сыщик» – застарілі слова. Здається, Кокотюха зображає в цій серії книг епоху ретро, тому й слово вжив ретро. Дарма що росіянізм.

• 5 •

Оксана Гермаковські: Можна спитати? Наснила собі слово. Раненько, саме як уже прокидатися, сниться мені, що читають якусь цитату про нас, українців, що не треба «малкувати», тобто мало, низько про себе думати без причини. Те, що зараз би назвали комплексом меншовартості. «Цікаве слово», – подумала я собі, і прокинулася. А прокинувшись вирішила перевірити, чи є таке слово. Нема. А мені наснилося. От тільки не пригадаю, яке слово йшло за ним: малкувати за собою? Малкувати собою? Як би ви сказали, коли б це слово існувало?

Відповідь на ваше запитання лежить у площині припущень, бо для оказіонального словотворення правил немає. Утім, найкраще дієслівне керування тут – малкувати кого / що. Цікаво, що це слово до вас іще 16 років тому вжив історик, колишній заступник міністра освіти Павло Полянський. Ось зі стенограми Верховної Ради від 19 травня 2010 року (круглий стіл на тему «Яким має бути сучасний підручник з історії України?»): «До речі, зараз дехто намагається малкувати Росію». «Малкувати» інтуїтивно сприймається як синонім до «применшувати».

• 6 •

Валерій М.: Яка різниця між «диференційний» і «диференційований» (диференційне рівняння і диференційований залік)?

Диференційний – це прикметник до «диференція». Диференційований – дієприкметник до «диференційованість». Є ще «диференціальний» та «диференціювальний». Тепер по черзі: диференційний – розрізнюювальний (диференційна ознака); диференційований – поділений (диференційований залік – тобто є поділ на оцінки, а не тільки «зарах./не зарах.»); диференціальний – повʼязаний із диференціалом (математичне поняття, тому й рівняння диференціальне, а не диференційне); диференціювальний – який щось розрізняє (диференціювальний пристрій).

• 7 •

Валерій М.: Як правильно сказати, чий твір, якщо автор – Василь Королів-Старий?

Твір Василя Короле́ва-Старого. Як і прізвище Королів, відмінюється прізвище Пономарів: професора Олександра Пономаре́ва.

• 8 •

Костянтин Кузнєцов: Вітаю. Часто в інструкціях до приладів можна прочитати таке: «Не допускається вмикати / підключати / підʼєднувати тощо». Як треба виправити ось це «не допускається» і чи треба взагалі виправляти?

Треба. В українській мові органічною є пасивна конструкція з формами на -но/-то, тому «не допускається» краще замінити на «заборонено» (або «не можна»). Є ще в українській мові узагальнено-особові пасивні конструкції, де присудок подають у третій особі множини: не «питання розглядається», а «питання розглядають». Тобто -ється в таких випадках завжди варто замінювати, бо це граматична калька з російської мови.

• 9 •

Анастасія Крячко: Чи існує в українській мові вислів «палиця з двома кінцями»? Побачив у якомусь медіа. Річ у тім, що в російській мові це «палка о двух концах». Ось це малозрозуміле «о двух», а не «с двумя», напевно, якийсь каламбур. Але ж не будемо перекладати «палиця про два кінці»?

Переклад цієї ідіоми є в «Російсько-українському словнику сталих виразів» Виргана і Пилинської: палиця на два кінці; палиця два кінці має; у кия два кінці. А от Святослав Караванський у «Російсько-українському словнику складної лексики» заморочуватися не став і переклав дослівно: палиця о двох кінцях. Так робити не варто. Як бачите, помиляються й шановані мовознавці.

• 10 •

Михайло Шерех: Підкажіть, «при цьому» і «водночас» – одне й те саме чи ні? Чи обовʼязково всюди замінювати перше на друге, як це радить сайт «Онлайнкоректор»?

Словосполука «при цьому» має право на життя, як і «при тому». А слово «водночас» доцільно вживати як заміну для «в той же час». Поради з сайту «Онлайнкоректор» часто не мають ґрунту.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

«Главком»