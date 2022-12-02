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Японія через лідерство в ООН посилить тиск на Росію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Японія через лідерство в ООН посилить тиск на Росію
Жодна нація не може ігнорувати російську агресію як чужу проблему
фото ілюстративне

Агресія Росії, що триває проти України, є явним порушенням міжнародного права

Наступного року Японія скористається своїм лідерством серед країн G7 для посилення тиску на Росію, аби вона припинила війну в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі, пише Reuters.

«Агресія Росії, що триває проти України, є явним порушенням міжнародного права. Це неприйнятний та обурливий акт, який загрожує самій основі міжнародного порядку», – сказав Хаясі.

За його словами, жодна нація не може ігнорувати російську агресію як чужу проблему. Тому Японія хоче координувати свої дії з іншими країнами G7 та країнами-однодумцями, щоб підтримувати злагоджену спільну роботу з врегулювання війни в Україні.

Хаясі також підтвердив, що наступного року Японія зробить новий крок до реформ ООН, щоб зайнятися «дисфункціональною» Радою Безпеки, яка не змогла відреагувати на агресію Росії в Україні.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: росія Україна війна ООН Японія

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