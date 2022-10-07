Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада визнала окупацію Курил Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада визнала окупацію Курил Росією
фото з відкритих джерел

Ухвалення постанови підтримали 287 парламентарів

Верховна Рада України підтримала позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 парламентарів.

У постанові «Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» Рада заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Парламент закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області Росії. Проте Японія вважає це своєю територією і заявляє, що ці землі незаконно анексував СРСР після Другої світової війни.

Як повідомлялося, Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії.

Нагадаємо, у червні Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.

Читайте також: Японія досі пам'ятає про анексію Курильских островів
Теги: росія Японія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курильскі острови
Японія досі пам'ятає про анексію Курильских островів
5 жовтня, 16:38
Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7
Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці
5 жовтня, 06:14
Японія також розширила список підсанкційних юросіб
Японія посилила санкції проти РФ
26 вересня, 06:52

Події в Україні

На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)
На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Рада визнала окупацію Курил Росією
Рада визнала окупацію Курил Росією
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
Контрнаступ ЗСУ: Банкова повідомила, скільки території деокуповано на півдні
Контрнаступ ЗСУ: Банкова повідомила, скільки території деокуповано на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
43K
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
35K
Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви
34K
НБУ назвав найнадійніші банки України
27K
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
24K
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Новини

У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Сьогодні, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту