Рада визнала окупацію Курил Росією

Ухвалення постанови підтримали 287 парламентарів

Верховна Рада України підтримала позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 парламентарів.

У постанові «Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» Рада заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Парламент закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області Росії. Проте Японія вважає це своєю територією і заявляє, що ці землі незаконно анексував СРСР після Другої світової війни.

Як повідомлялося, Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії.

Нагадаємо, у червні Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.