«Молодше покоління жінок більш сміливе та рішуче. Попри весь тиск і обмеження, вони продовжують чинити опір»

«Я б дуже хотіла, щоб світ розрізняв іранський народ та уряд, який ним править. Я зневажаю наш режим і ненавиджу війну». Так починає розмову з українською журналісткою Фатеме – 40-річна жителька Тегерана. Вона погодилася на розмову з «Главкомом», попри благання сім’ї не робити цього через загрозу переслідувань.

В Україні Іран сприймають переважно крізь призму співпраці з Росією – через шахеди та військовий союз із Кремлем. Але за залізною завісою живуть мільйони звичайних людей, які щодня борються зі злиднями, диктатурою та страхом за долю своїх рідних.

Почути їхній справжній голос непросто, адже в умовах тотального контролю жителі країни майже ніколи не почуваються в безпеці. Шлях «Главкома» до цієї озмови тривав три з половиною роки. Вперше ми знайшли Фатеме в мережі та написали їй ще в червні 2023-го. Тоді жінка відповідала вкрай обережно й уникала будь-яких оцінок своєї влади. Минуло чимало часу, перш ніж вона наважилася сказати вголос: «Я ненавиджу цей режим. Вони тварини. Ні, тварини набагато кращі. Якщо наша влада робить таке з власним народом, уявіть, на що вона здатна з іншими людьми».

У розмові Фатеме розповіла, що насправді іранці знають про війну в Україні, кого підтримують та чи чекають нової ескалації у себе. Окремо вона поділилася деталями повсякденного життя: скільки коштують базові продукти, як типова іранська сім’я проводить вільний час і які перспективи батьки бачать для своїх дітей.

Розкажіть детальніше про себе та свою родину.

Я походжу з фінансово забезпеченої родини в Тегерані. Можу розповісти про свій побут, але варто розуміти: умови, в яких живу я, суттєво відрізняються від життя більшості жінок в Ірані.

Я маю ступінь магістра і виховую двох дітей. Я домогосподарка і не працюю за власним вибором, оскільки не маю фінансових труднощів. У вільний час малюю олійними фарбами, ходжу до спортзалу та воджу авто.

У повсякденному житті маю певну свободу. Однак у минулому мене тричі викликали до суду просто за те, що я не носила хустку.

Найдоступніша розвага для жінок в Ірані – це ринки скриншот tegran

Ринок в Ірані фото: unsplash

Сьогодні в Україні про Іран чують переважно з новин про війну і заяв влади. Але чим насправді наповнений звичайний день сучасної іранки? З якими думками та турботами ви зараз прокидаєтеся?

Жінки в Ірані поділені на дві групи. Більшість не пов’язана з режимом і не підтримує його, тоді як значно менша частина на стороні уряду. Зараз панує сильна тривога через можливість нової війни за участю Ірану, Ізраїлю та США. Під час попередньої війни американська ракета влучила у школу, внаслідок чого загинуло багато невинних дітей.

Хіджаб – ще одна болюча тема. Протягом останніх 47 років, із часів Революції, багато іранських жінок борються за право вибору: носити його чи ні. Останнім часом тиск з боку влади в цьому питанні дещо послабшав, проте страх та обмеження нікуди не зникли.

Загалом жінки досі мають дуже обмежені соціальні та юридичні права. У великих містах їм зазвичай дозволено навчатися та працювати, але для виїзду за кордон усе ще потрібен дозвіл чоловіка. Існує й багато інших обмежень. Наприклад, якщо жінка хоче розлучитися, чоловік часто може забрати опіку над дітьми та позбавити її багатьох законних прав.

Жінки в Ірані мають обмежені права скриншот tegran

Що зараз найбільше хвилює людей у вашому найближчому колі – серед колег, друзів чи сусідів?

Найбільше занепокоєння зараз викликає політична та економічна нестабільність: страх через нову можливу війну, масштабні корупційні скандали, а також економічні санкції, запроваджені США для тиску на іранський уряд.

Іронія полягає в тому, що уряд має величезні багатства від видобутку нафти й золота, тому люди на верхівці насправді не відчувають цього тиску. Їхні сім’ї живуть у розкоші в Європі та США за гроші, що належать іранському народу, тоді як звичайні громадяни змушені нести на собі весь економічний тягар.

Ще однією серйозною проблемою є дефіцит життєво необхідних ліків, особливо для людей із тяжкими захворюваннями, зокрема для онкохворих.

Чим захоплюються і як відпочивають жінки в Ірані? Що дарує їм радість та дозволяє відчувати себе вільними людьми?

Іран славиться своїми килимами ручної роботи. Жінки здавна займаються традиційними ремеслами, і багато з них у різних куточках країни досі продовжують цю справу. На жаль, самі майстрині отримують за це копійки, тоді як численні посередники та ділки наживаються на їхній праці, забираючи левову частку прибутку собі.

Іранські килими ручної роботи скриншот tegran

Іран славиться своїми килимами ручної роботи фото: unsplash

Щодо мене, то я відвідую уроки живопису. У великих містах жінки мають можливості займатися подібною творчістю, але це далеко не всім по кишені.

Розкажіть більше про життя в місті та про те, як люди проводять вільний час?

Великі міста в Ірані переповнені розкішними торговими центрами, кафе, художніми галереями та ресторанами. Мої друзі, які живуть у Європі та Канаді, часто кажуть, що навіть там, де вони мешкають, немає такого розмаїття, коли йдеться про стильні ресторани високого класу. Але насправді багато з цих закладів заснували сини політиків, і використовують їх для відмивання грошей.

Чи дозволені в Ірані побачення між чоловіком та жінкою?

Нині піти на побачення чи просто погуляти з хлопцем зазвичай не є проблемою. 20 років тому все було набагато суворіше, і за це могли навіть заарештувати. Проте публічний прояв ніжних почуттів, як-от дотики, обійми чи поцілунки, досі заборонені.

Парам в Ірані заборонені публічні дотики скриншот tegran

З якими юридичними та побутовими обмеженнями ви стикаєтеся щодня?

Один із моїх найбільших страхів полягає в тому, що мій старший син може десь відкрито висловити свою незгоду з режимом і його заарештують урядові інформатори.

Ми живемо в постійному страху. До речі, від цього інтерв’ю чоловік мене відмовляв, вважаючи, що це занадто небезпечно. Але я захотіла розповісти правду.

Коли я думаю про свої обмеження як жінки, наприклад, про заборону танцювати чи співати на публіці, знаючи, що тут це вважається злочином, я усвідомлюю, наскільки глибоко звикла до цієї реальності.

Поліція моралі в Тегерані працює під прикриттям звичайних таксистів і шукає незгодних із владним режимом скриншот tegran

У вашій у сім’ї ви спокійно можете сказати чоловіку «ні», але як стосовно більшості інших родин? І чи можуть жінки в Ірані вільно обирати професію або відкривати власний бізнес?

На жаль, Іран – це країна, де домашнє насильство широко поширене, особливо подалі від Тегерана. В Ірані багато освічених жінок, які працюють у різних сферах. Насправді жінки мають можливості відкривати власний бізнес. Проте ситуація може суттєво відрізнятися у менших містечках та більш віддалених районах.

Багато людей у моїй країні живе в бідності. Іран багатий на нафту та природні ресурси, але так багато звичайних людей ледь зводять кінці з кінцями, бо багатство, яке мало б приносити користь народу, осідає в кишенях влади.

Через тривалу економічну кризу, високу інфляцію та міжнародні санкції значна частина населення Ірану опинилася за межею бідності фото: unsplash

Чи побільшало в Тегерані жінок, які принципово не покривають голову в публічних місцях попри загрозу арешту? Що незворотно змінилося в іранському суспільстві після жорстокого придушення масштабних антиурядових протестів 2022–2023 та 2025–2026 років?

Молодше покоління жінок більш сміливе та рішуче. Попри весь тиск і обмеження, вони продовжують чинити опір. Особисто я досі не звикла почуватися повністю вільною від страху. Я тримаю хустку в машині та ще одну в сумці – про всяк випадок, якщо хтось почне до мене чіплятися або погрожувати й мені знадобиться швидко її одягнути. Але молоде покоління інше. Вони набагато менше схильні до компромісів: багато хто з них носить більш відкритий одяг і відмовляється дозволяти цим обмеженням диктувати, як їм одягатися.

Молодше покоління жінок більш сміливе та рішуче фото: unsplash

Чи існує різне ставлення влади та суспільства до громадян Ірану й до іноземців? Чи можна сказати, що іноземцям дозволено більше?

Політика уряду ніколи не сприяла розвитку туризму. Протягом багатьох років влада не інвестувала в інфраструктуру, необхідну для залучення іноземних гостей, попри те, що Іран – велика й географічно різноманітна країна. Іран – це країна чотирьох сезонів. Ви можете покататися на лижах у горах на північному заході, а вже за дві години перельоту насолоджуватися сонцем і пляжами острова Кіш на півдні. Крім того, Іран має одну з найдавніших і найбагатших історій у світі.

Влада менш суворо ставиться до туристів. Наприклад, якщо іноземка не носитиме хустку, на це зазвичай реагуватимуть менш агресивно. Туристи можуть навіть мати доступ до алкоголю у своїх готельних номерах без таких суворих юридичних наслідків, як для громадян Ірану. Але це лотерея. Було багато випадків, коли іноземних громадян, які відвідували Іран, затримували та використовували як розмінну монету для політичного тиску на їхні країни.

Іран – країна чотирьох сезонів, але для туристів досі небезпечна скриншот tegran

Чи відчувається зараз на вулицях відкрита присутність «патрулів нагляду» (поліції моралі), чи влада майже повністю перейшла на тихий цифровий терор і штрафи?

За останній рік їхня присутність значно зменшилася, але вони не зникли повністю. Досі існують підтримувані урядом загони «охоронців моралі» – часто це звичайні люди, яким платить влада. Наприклад, лише минулого тижня на одну з моїх подруг фізично напав один із них на вулиці. А якщо вас спіймають за вживанням алкоголю, це може мати серйозні наслідки, зокрема побиття батогами, ув’язнення та виклик до суду.

Повсякденне життя та вигляд типової вулиці в Ірані фото: unsplash

Влада Ірану використовує камери з розпізнаванням облич, щоб штрафувати жінок без хіджабів та блокувати їхні банківські картки. Чи стикалися ви чи ваші знайомі з таким цифровим контролем?

Обмеження щодо жіночого одягу останніми роками стали трохи м’якішими, особливо за останній рік, але не думаю, що іноземець може по-справжньому це зрозуміти, якщо сам цього не пережив. Наприклад, жінкам категорично заборонено носити купальники на громадських пляжах. Наразі є трохи більше свободи щодо носіння хіджабу та зовнішнього вигляду, особливо у великих містах.

Нам також заборонено вживати алкоголь. На приватних вечірках люди іноді п’ють саморобні алкогольні напої, але часто це має погані наслідки. Через такий сурогат багато молодих людей осліпли або навіть померли.

Наскільки складно сьогодні виходити в інтернет? Які ресурси та соцмережі заблоковані, чи рятують VPN і чи перевіряють силовики смартфони просто на вулицях?

Швидкість інтернету зазвичай дуже низька, а майже всі основні платформи соціальних мереж, зокрема Instagram, YouTube, Telegram та WhatsApp, заблоковані або суворо обмежені.

Цікаво, що навіть VPN-сервіси, на які люди покладаються для обходу цензури, іноді продають особи або мережі, пов’язані з режимом. Користуватися ними також може бути ризиковано, тому потрібно дуже обережно обирати, де їх купувати чи завантажувати.

Якщо вас заарештують під час протестів або ви просто станете підозрюваним, існує реальний ризик, що силовики конфіскують ваш телефон і перевірять його вміст. Були випадки, коли інформацію, знайдену в телефонах людей, використовували в суді, які закінчувалися смертними вироками.

Наскільки відверто можна спілкуватися на політичні та соціальні теми з друзями, чи навіть у найближчому колі діє жорстка самоцензура?

Якщо ми погано знаємо людину і вона просто знайома, то так, ми дуже обережні у своїх висловлюваннях. Іноді інформатори режиму вдають, що поділяють ваші політичні погляди або критикують уряд, лише для того, щоб увійти в довіру та вивідати у вас інформацію. Наприклад, я наказую своєму синові не вступати в політичні розмови з таксистами, навіть якщо водій сам заводить мову про протести чи починає скаржитися на ситуацію. Я прошу його не висловлювати власну думку, тому що завжди існує ймовірність, що людина може виявитися інформатором.

Чи існує в місті так зване «підпільне життя» – вечірки, неформальні зустрічі, закриті клуби без цензури за зачиненими дверима квартир?

Так, підпільне нічне життя існує – від казино до закритих нічних клубів із членством лише для обраних. Я лише чула про такі місця від знайомих, але сама там ніколи не бувала. В Ірані також влаштовують чудові вечірки та весілля, хоча вони різняться залежно від фінансових можливостей та соціального статусу людей. Однак формально всі ці зібрання є незаконними, оскільки за законами країни чоловікам і жінкам заборонено танцювати разом в одному приміщенні.

У Тегерані існує нічне підпільне життя скриншот tegran

Скільки грошей на місяць потрібно для комфортного проживання в Ірані?

Для нормального життя без зайвих витрат сім’ї з чотирьох осіб потрібно щонайменше 100 млн туманів на місяць (16 800 грн) – і це за мірками робітничого класу.

Звісно, вартість життя відрізняється у містах та сільській місцевості. Проблема в тому, що середній дохід звичайних людей значно нижчий за цю суму. У багатьох випадках він може не становити навіть чверті від необхідного. Величезна кількість людей живе за межею бідності, а прірва між соціальними класами колосальна.

Іноді мені здається, що ми стали персонажами індійського фільму: крихітна меншість живе в розкоші, майже як королі у палацах, тоді як величезна частина населення ледве зводить кінці з кінцями.

Вулиці Тегерана скриншот tegran

Які зараз ціни на базові продукти харчування – яйця, молоко, м'ясо? На чому сім'ям сьогодні доводиться економити найбільше?

Баранина коштує близько 2 млн туманів за кілограм (приблизно 360 грн), а 10 яєць – приблизно 233 тис. туманів (39 грн). Багато малозабезпечених сімей більше не можуть дозволити собі певні базові продукти харчування, особливо м’ясо. Вони часто замінюють його соєвими продуктами.

Охорона здоров’я – ще одна серйозна проблема. Багатьом складно купити ліки, не кажучи вже про стоматологічні послуги, які стали надзвичайно дорогими. Уряд надає продуктові набори допомоги, але вони майже нічого не змінюють.

Через інфляцію та втрату робочих місць звичайним сім’ям стає дедалі важче.

Ціни на продукти в Ірані часом нижчі, ніж в Україні, але для більшості місцевого населення вони зависокі скриншот tegran

Традиційна вулична торгівля на місцевому ринку в Ірані фото: unsplash

Національна валюта стрімко знецінюється через санкції. У чому люди намагаються зберігати гроші – купують золото, долари чи криптовалюту?

Люди намагаються вберегти свої заощадження, вкладаючи їх у нерухомість, автомобілі, золоті монети або долари США. Звісно, така можливість є переважно в тих, хто взагалі має якісь накопичення. І це зовсім невелика частина населення – здебільшого у столиці та кількох інших великих містах. У малозабезпечених сімей часто не залишається нічого, що можна було б відкласти – вони просто намагаються якось прожити від зарплати до зарплати.

Чи відчувається розрив між тим, що показує державне телебачення, і тим, про що шепочуться на кухнях?

Останні 50 років наше телебачення – лише цензура й дезінформація. Люди знають, що більшість із того, що вони чують на державному телебаченні, є неправдою. Завдяки соціальним мережам, простішому доступу до інтернету іранці стали набагато краще розуміти, що відбувається насправді. Лише незначна меншість іранців стверджує протилежне, і це люди, які мають вигоду від підтримки режиму.

Як державне телебачення висвітлює війну в Україні та чим влада виправдовує підтримку Росії?

Я багато років тому заборонила державне телебачення у своєму домі, оскільки не маю до нього жодної довіри. Наскільки я знаю, війну там висвітлюють максимально викривлено. Пропагандисти маніпулюють фактами й послідовно транслюють кремлівську версію подій, виправдовуючи агресора – точно так само, як це робить сама Росія.

В Україні Іран і згадки про нього зараз нерозривно пов’язані з постачанням зброї Росії та смертоносними ударами по наших містах. Чи доходить взагалі ця інформація до звичайних іранців? Як люди у вашому середовищі сприймають альянс Тегерана з Москвою та саму війну в Україні?

Повірте: і іранський, і український народи є жертвами Росії. Без її допомоги Іран не зміг би обходити санкції, продавати нафту й вирішувати інші економічні та політичні проблеми. Москва завжди сповна користувалася цією залежністю – чи то в суперечках навколо Каспійського моря, чи у фінансових оборудках та відмиванні грошей.

Я переконана, що головна причина, чому цей режим (теократична влада аятол, встановлена після Ісламської революції 1979 року, – «Главком») тримається вже майже 50 років, – це підтримка з боку Росії та Китаю. Натомість іранська влада виконує будь-які забаганки Кремля, немов слуга. І це величезна біда. Щоразу, коли молодь виходила на вулиці протестувати, її чекали в’язниці, тортури та навіть страти.

Що знають іранці про війну в Україні? Чи знають, що Іран сприяє Росії, що саме іранські дрони Росія використовує для ударів по Україні? Ставлення до Росії у простих іранців дружнє?

Люди в Ірані досить добре обізнані про те, що відбувається в Україні. Іранці стежать за міжнародними новинами, і багато хто з них має друзів або родичів, які жили чи навчалися в Україні. Дехто також обмінюється інформацією безпосередньо зі своїми українськими друзями. У сучасному світі важко сказати, що ти не знаєш, що відбувається, хіба що ти просто не хочеш знати. З моїх розмов зі звичайними людьми я помітила, що більшість ставиться до Росії вкрай негативно. Вони бачать у Росії країну, яка допомогла іранському режиму втриматися при владі. Люди також знають про підтримку Росії з боку іранського уряду, але почуваються безсилими щось із цим зробити.

Які настрої переважають серед молоді? Більшість намагається виїхати з країни за першої нагоди чи прагне будувати майбутнє вдома?

Як молода людина може зберігати надію, коли немає гідної роботи чи стабільного доходу, і яка не може дозволити собі задовольнити навіть базові потреби? Навіть прості розваги стають розкішшю, не кажучи вже про подорожі, купівлю авто чи власного житла. Для молоді це нездійсненні мрії. Важко очікувати, що вони з оптимізмом дивитимуться в майбутнє, коли навіть найпростіші цілі є недосяжними. До речі, в Ірані високий рівень самогубств (у провінції), але уряд ретельно приховує статистику й багато цифр не оприлюднюються.

Як особисто ви ставитеся до війни в Україні? Що б ви хотіли передати українським матерям, які змушені ховатися зі своїми дітьми у бомбосховищах, зокрема й через дії іранського режиму?

Будь-яке вторгнення на територію іншої держави – це зло, якому немає виправдання. Коли я була дитиною, Саддам Хусейн напав на Іран, і мій 18-річний дядько загинув, захищаючи рідну землю. Моїй бабусі було лише 38 – вона була зовсім молодою жінкою, яка решту життя прожила з незагоєною раною від втрати сина. Тому я глибоко зневажаю іранський режим за те, що він підтримує Росію у цій війні. Я ненавиджу війну. Я сама мати і знаю: немає нічого страшнішого й нестерпнішого, ніж втрата дитини.

Мир – це базове право, яке належить кожній людині. Наш уряд катує і страчує молодих людей лише за те, що вони виходять на протести проти корупції, беззаконня та гноблення. Ми живемо під величезним тиском, проте не відчуваємо жодної ненависті до звичайних людей в інших куточках світу.

Іранці – неймовірно добрі та гостинні люди, але впродовж історії на їхню долю випало надто багато несправедливості й утисків. Я б дуже хотіла, щоб світ розрізняв іранський народ та уряд, який ним править.

Чи є всередині суспільства відчуття, що нинішній устрій не вічний? Яким ви бачите майбутнє своєї країни?

Ми вже багато разів переживали подібні відчуття, але знову й знову наставало розчарування. Люди неодноразово протестували й повставали, проте щоразу стикалися з репресіями.

Проте нове покоління зовсім інше. Молодь більше не готова мовчки терпіти гноблення чи жити за чужими вказівками. Звісно, ми щиро хвилюємося за них, адже вони кидають виклик владі, якій майже не відоме милосердя.

Відчуваю, що дні цього режиму добігають кінця. Однак для цього потрібна одна умова: щоб у Росії змінилася влада і вона перестала підтримувати іранський злочинний уряд. Нехай Бог береже всіх невинних людей у світі та звільнить людство від тіні зла.

Анастасія Мушенок, «Главком»