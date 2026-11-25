24 листопада в Донецькій області було оголошено примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад Донеччини. Таким чином, як підкреслив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, примусова евакуація дітей охопила всі населені пункти на підконтрольній Україні частині регіону.

У Слов’янській громаді примусова евакуація родин із дітьми з усіх її населених пунктів діє з 22 жовтня, а з окремих вулиць Слов’янська – ще з червня. Безпекова ситуація у місті стрімко погіршується. FPV-дрони регулярно б’ють по ринках, комунальному транспорту та автівках, до цього додаються удари керованими авіабомбами. У неділю, 22 листопада, бомба ФАБ-500 зруйнувала під’їзд п’ятиповерхівки (двоє загиблих). За минулий тиждень від обстрілів загинули також троє співробітників міської військової адміністрації.

Та попри погіршення ситуації, у місті досі залишаються близько 20 тис. жителів. Обов’язкової евакуації всього дорослого населення ані в Слов’янську, ані у сусідньому Краматорську досі не оголошено.

Сторінки в соцмережах колишнього мера Слов’янська, а нині начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха щодня оновлюються зведеннями про чергові прильоти у місті. Лях давно і послідовно закликає мешканців громади евакуюватися. Саме до такого способу пережити зиму він спонукав жителів Слов’янська ще влітку 2022 року. І перед нинішньою зимою, яку у владі заздалегідь називають «найгіршою», ця рекомендація не змінилася.

В інтерв’ю «Главкому» керівник громади, умови проживання в якій нині чи не найнебезпечніші в країні, розповідає, чому життя під постійними обстрілами котрий рік не змушує тисячі людей залишити Слов’янськ, як організована евакуація тих, хто вирішив переїхати у більш спокійне місце, куди саме вивозять мешканців та чи вистачає в місті продуктів та медикаментів.

Зараз лунає все більше закликів до обов’язкової повної евакуації зі Слов’янська та Краматорська. Ви також просили мешканців про це, говорили про «маркери для виїзду» заявляли ще у квітні. Чому обов’язкова евакуація досі не оголошена? Що стримує від ухвалення цього рішення?

У Слов’янській громаді оголошена обов’язкова евакуація сімей з дітьми у примусовий спосіб. Спочатку її оголошували в окремих районах міста, більш наближених до лінії бойового зіткнення. Вже відбулося два етапи такої евакуації. Дітей з таких районів вивезені повністю. В цілому у громаді процес ще триває. Якщо до початку обов’язкової евакуації у громаді було півтори тисячі дітей, то станом на 23 листопада їхня кількість скоротилася понад вдвічі – до 685.

Що стосується обов’язкової евакуації населення в цілому, вона оголошена на території Донецької області ще з 2 серпня 2022 року згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 679-р. Але її проведення носить рекомендований характер. Ми закликаємо людей евакуюватися, допомагаємо їм. Та це не означає, що дорослі дієздатні люди можуть бути вивезені примусово.

Станом на зараз у Слов’янській громаді залишаються понад 20 тис. людей. Скільки з них проживають безпосередньо у Слов'янську, а скільки – в інших населених пунктах громади?

Станом на зараз у громаді залишається 21 тис. людей, у місті – 19,5 тис.

У Слов’янській громаді примусова евакуація родин із дітьми діє з 22 жовтня фото: facebook.com/don.gunp

«Люди до останнього намагаються тримати свій бізнес»

Що досі утримує людей у Слов’янську, попри постійні обстріли й заклики до евакуації? Які основні причини відмов від евакуації – відсутність грошей, житла на новому місці, небажання залишати домівку?

Левова частка тих, хто не хоче виїжджати, – люди старшого віку. Ми їх вмовляємо, переконуємо, але не можемо запропонувати людині рівноцінне житло. Не можемо навіть перевезти усі їхні речі.

Знімати щось пристойне люди часто не мають коштів, а жити у прилаштованих безкоштовних приміщеннях, часто з підселенням, не хочуть. Не можу їх засуджувати. Але все-таки закликаю виїжджати, бо основна задача зараз – зберегти життя.

Є люди, яких тримають на місці лежачі родичі, є ті, хто не їде через тварин. З тих, хто наразі залишається у місті, приблизно 4 тис. – це робітники критичної інфраструктури: комунальники, лікарі, ДСНС, поліція, енергетики, працівники органів місцевої влади, банківської сфери тощо. Їх навпаки ми заохочуємо залишатися, скільки буде можливо. Адже без них громада не виживе.

Ще досить багато тих, хто працює у магазинах, перукарнях, кафе тощо. Люди до останнього намагаються тримати свій бізнес.

Скільки людей вже евакуювалися зі Слов’янської громади? Коли люди виїжджали найактивніше?

З початку поточного року із громади евакуювалися 29 300 людей. Найбільший відтік був у серпні-вересні. У липні виїхали 2840 людей, у серпні – 7109, вересні – 6192, жовтні – 1689. За два тижні листопада – 937.

У громаді залишається 685 дітей

Евакуювати людей доводиться під обстрілами й загрозою атак дронів. Чи має адміністрація чіткий план дій на випадок різкого погіршення безпекової ситуації? І чи вистачить ресурсів, якщо виїхати одночасно захоче значно більше людей?

У Слов’янській МВА створена і працює комісія з евакуації населення, розгорнутий і працює проміжний пункт евакуації, затверджено план евакуації населення, в якому викладений алгоритм дій кожного, хто задіяний у процесі.

Наразі громада є зоною активних бойових дій, тут впроваджена довга комендантська година, не ходить громадський транспорт, є райони, куди вже не можна завезти гуманітарну допомогу, там немає можливості відновити подачу базових комунальних послуг.

І кожного дня, під щоденними обстрілами здійснюється евакуація, де кожен чітко знає, що йому робити. Про яке ще погіршення може йтися?

Наслідки удару по п’ятиповерховому будинку у Слов’янську 22 листопада фото: Вадим Лях / Facebook

Волонтери попереджають, що через атаки на гуманітарний транспорт автомобілів для евакуації може забракнути. Наскільки громада зараз забезпечена таким транспортом?

Наразі ми не відчуваємо нестачі транспорту для евакуації населення. Є райони, куди треба діставатися на спеціалізованій броньованій техніці. Вона є не тільки у військової адміністрації, але й у поліції, ДСНС, волонтерів. І на сьогодні задіяна не уся ця техніка. Частина її перебуває у резерві поза межами області. Але якщо виникне потреба, вона стане у стрій.

Як часто доводиться переносити евакуацію через загрозу обстрілів?

Звичайно, перед кожним виїздом за людьми до їхнього місця проживання чи перед виїздом евакуаційного транспорту зі Слов’янська проводиться аналіз безпекової ситуації. Якщо є загроза обстрілу, час виїзду змінюється, але не відкладається зовсім.

«У Краматорську гірша безпекова ситуація, ніж у Слов’янську. Там вже не працюють відділення банків»

Окрема проблема – люди, які не можуть евакуюватися самостійно: особи з інвалідністю, самотні пенсіонери, пацієнти, які потребують постійного медичного догляду. Як організовано їхнє вивезення та подальше розселення?

Люди, які мають розлади здоров’я і не можуть самостійно себе обслуговувати, евакуюються за спеціальною програмою. Для евакуації таких громадян треба звернутися за телефонами гарячої лінії Слов’янської військової адміністрації або за телефонами обласної гарячої лінії. Евакуація маломобільних осіб та літніх людей відбувається спеціалізованим транспортом, залежно від стану людини.

Приймаюча сторона має перелік усіх осіб, які прибудуть за обласною програмою евакуації, і підбирає місця для розселення відповідно до стану і віку людини. Евакуація таких громадян відбувається шляхом розміщення їх у спеціалізованих медичних або геронтологічних закладах по всій більш безпечній території України, де на момент звернення є вільні місця.

Крім цього, мешканці Словʼянської громади похилого віку та особи з інвалідністю мають право на отримання путівки на влаштування до геріатричного пансіонату або психоневрологічного інтернату. Для отримання такої путівки мешканці громади або їх представники звертаються до Управління соцзахисту населення з необхідним пакетом документів. Допомогу в евакуації осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до стаціонарних місць проживання у більш безпечних регіонах України надають благодійні фонди та громадські організації, з якими співпрацює управління (Fight For Right, «Схід-СОС», «Дорога життя» тощо).

Куди вивозять людей зі Слов’янська? Які регіони їх переважно приймають? Чи вистачає місць для розселення і чи забезпечені люди необхідним супроводом та медичною допомогою?

Область, до якої здійснюється безкоштовне розселення, визначається у момент прибуття до транзитного шелтеру і залежить від наявності вільних місць для розселення. Після прибуття до місця люди безкоштовно розміщуються у закладах комунальної форми власності, визначених для тимчасового проживання.

Зауважу, що людина може перебувати у транзитному пункті, поки не знайдеться місце для її поселення. Людина може відмовитися їхати у те місце, яке пропонується на сьогоднішній день, і зачекати, поки з’явиться інший варіант.

Програма поселення коригується на державному рівні. Для розміщення людей використовують гуртожитки, пристосовані комунальні заклади тощо.

Станом на зараз в наявності є поселення у Кіровоградській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях. Варіанти поселення людина розглядає безпосередньо на евакуаційному пункті у місті Лозова, оскільки кількість пропозицій постійно змінюється.

За перші 10 днів листопада зі Слов’янської громади виїхало значно менше людей, ніж із сусіднього Краматорська: 640 проти 4500. Чому така різниця?

У Краматорську гірша безпекова ситуація, частіші обстріли. Через це там більші проблеми із наданням комунальних послуг, ніж у Слов’янську. Там вже не працюють відділення банків. Можливо, така різниця у евакуації пов’язана саме з цим.

Як працюють у Слов’янську лікарні, магазини, аптеки, банки, пошта, державні установи? Чи вистачає їх для потреб населення?

Станом на зараз в громаді працюють аптеки, магазини, фінансові установи, поштові відділення та інші, необхідні для повсякденного життя сервіси. Але їхня кількість поступово зменшується. У районах з обмеженим доступом ці заклади не працюють. Час роботи усіх закладів узгоджений із подовженою комендантською годиною, але лікарні, травмпункт, швидка допомога працюють цілодобово. Загалом кількості працюючих установ достатньо для потреб населення, яке залишається у громаді. На випадок блекаутів усі заклади критичної інфраструктури обладнані потужними генераторами.

Пошкоджені обстрілами торгівельні павільйони центрального ринку Слов’янська фото: Вадим Лях / Facebook

«Кількість будинків, де не буде опалення, збільшуватиметься»

Чи є перебої з постачанням продуктів, медикаментів та інших товарів першої необхідності? Як підприємці доставляють продукти до міста?

Перебоїв із продуктами та медикаментами наразі немає. Підприємці, які доставляють товари на територію громади, заздалегідь оформили спеціальні перепустки, які дозволяють рух під час комендантської години.

З 1 листопада майже на всій підконтрольній Україні території Донецької області люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11 до 16 години. Як це вже позначилося на повсякденному житті?

Що стосується комендантської години, давайте дивитися на цифри.

За жовтень у нас було 30 загиблих і 118 поранених. За 18 днів листопада – 6 і 26 відповідно. Тому результат очевидний: чим менше люди перебувають на вулиці, тим менше постраждалих.

Хоча комендантська година не дає гарантії виживання. Найкращий вихід – евакуація.

Доросла людина, багатоповерхівка якої вже не опалюється, повинна зважити усі ризики

Як за таких умов отримують пенсії, соціальні виплати, гуманітарну допомогу люди, які не можуть самостійно пересуватися?

Якщо людина маломобільна і не має можливості виходити з дому, то, відповідно до безпекової ситуації, пенсію чи гуманітарну допомогу вона отримує за місцем проживання від соцпрацівників, співробітників «Укрпошти». Є варіанти, коли допомагають родичі чи сусіди. Але знову зауважу, що на території громади є райони, доступ до яких обмежений. Тому люди, які не можуть обслуговувати себе самостійно, залишаючись у місті та не евакуюючись, наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших.

Як працюють комунальні служби у місті, де навіть рятувальники не завжди можуть виїхати на місця прильотів через небезпеку?

У райони з обмеженим доступом комунальні служби не їздять. Але навіть у відносно безпечних районах робота комунальників – це постійний ризик. Тому – низький уклін усім, хто, попри все, залишається з нами і продовжує її виконувати.

Комунальники відновлюють водопостачання після авіаударів по центру Слов’янська фото: Вадим Лях / Facebook

Як Слов’янськ підготовлений до зими? Чи вже зрозуміло, скільки багатоповерхових будинків залишаться без централізованого опалення? Які альтернативи запропоновані їхнім мешканцям?

1 листопада у Словʼянську розпочався опалювальний сезон. Станом на зараз опалення подається у 78% багатоповерхівок. Але водночас на сьогодні більше 80 багатоквартирних будинків не підключені до опалення. Це відбувається через значні пошкодження конструкцій будинків, руйнування котелень або через відсутність мешканців у будинку.

На жаль, кількість багатоквартирних будинків, де не буде опалення, збільшуватиметься через російські удари по житлових кварталах.

Що стосується альтернативи для мешканців таких будинків – вони повинні усвідомлювати, що залишаються у зоні активних бойових дій. Доросла людина, багатоповерхівка якої вже не опалюється, повинна зважити усі ризики. Повторюся, що кращий вихід у цьому випадку – евакуація.

Павло Вуєць, «Главком»