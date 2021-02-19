25 лютого буде оприлюднена воднева дорожня карта України

Олександр Репкін мріє про перетворення України в головного експортера водню в Центральну і Східну Європу

Дорожня карта стане основою водневої стратегії, яка повинна бути презентована в кінці липня

На міжнародній конференції «Розвиток водневих технологій в Україні і в світі», яка відбудеться 25 лютого, буде оприлюднена воднева дорожня карта, – заявив в Лондоні радник міністра закордонних справ України з питань водневої економіки, президент енергетичної асоціації «Українська воднева рада» Олександр Репкін.

За його словами, ця дорожня карта стане наріжним каменем водневої стратегії України, яка повинна бути опублікована до кінця липня. Мета національної стратегії – досягнення довгострокових цілей зеленого курсу країни і перетворення її на ключового експортера водню в країни Центральної і Східної Європи.

«Україна може запустити не менше 10 ГВт потужностей для виробництва водню методом електролізу. Це дозволить покрити одну восьму загальних потреб Європи в потужностях по виробництву водню з поновлюваних джерел енергії до 2030 року», – сказав Репкін.

В даний час в чотирьох південно-східних областях – Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській, ближче до Чорного моря, визначено близько тисячі майданчиків для установки потужностей по виробництву водню методом електролізу.

Потенціал вітру в цьому регіоні один з найвищих в Європі, тут можна побудувати 100 ГВт офшорних потужностей. На сьогоднішній день потужність вітрової та сонячної енергії в Україні становить 6,5 ГВт, що в поєднанні з близько 10 ГВт гідроенергії складає 13% від загальної встановленої потужності країни.