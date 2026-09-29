Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій

Вплив кліматичного феномену змушує учасників ринку актуалізувати моделі оцінки продуктивності сонячних проєктів

Кліматичний феномен Ель-Ніньйо призводить до помітних відхилень у роботі сонячних електростанцій. Через зміни рівня інсоляції девелоперам та інвесторам доводиться коригувати традиційні моделі прогнозування генерації. Про це повідомляє PV Magazine USA, передає «Главком».

Девелопери сонячних проєктів тривалий час використовували історичні дані про інсоляцію для оцінки майбутньої продуктивності станцій. Однак вплив Ель-Ніньйо показує необхідність доповнювати такі моделі актуальними метеорологічними даними високої роздільності.

Вплив Ель-Ніньйо на рівень інсоляції у ключових сонячних хабах дані: Global Solar Report

Кліматичний феномен може спричиняти суттєві відхилення рівня сонячної радіації. В одних регіонах це призводить до зниження генерації, тоді як в інших – навпаки, до підвищення рівня інсоляції та виробітку електроенергії.

Через такі коливання під час оцінки ефективності великих сонячних парків необхідно враховувати можливі погодні відхилення від базових сценаріїв. Учасникам ринку доводиться точніше працювати з метеорологічними даними та актуалізувати очікувані показники генерації.

За даними Global Solar Report, вплив Ель-Ніньйо вже фіксується у показниках інсоляції в низці ключових сонячних хабів.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.