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    Через п'ять років в Південній Кореї з'явиться 450 водневих заправок

    нова енергія
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    <p>Автомобіль Hyundai Nexo на водневої заправної станції</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Через п'ять років в Південній Кореї з'явиться 450 водневих заправок

    Автомобіль Hyundai Nexo на водневої заправної станції

     

    Фото: hyundai.news

    До 2025 року в Кореї буде встановлено 500 тис зарядних станцій для електромобілів

    Уряд Південної Кореї представив офіційний план по збільшенню кількості зарядних станцій для електромобілів і заправок для автомобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє профільний портал HEvCars.

    Південна Корея планує до 2025 року встановити 500 тис зарядних станцій для електромобілів - в даний час їх близько 60 тис. Крім того, кількість водневих заправних станцій збільшиться з 72 до 450.

    Згідно з планом, представленому Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, до 2025 року країна збільшить загальний обсяг продажів електромобілів і водневих автомобілів до 1,13 млн і 200 тис відповідно.

    В даний час загальна кількість електромобілів на південнокорейських дорогах досягла 120 тис, а кількість автомобілів на водневих паливних елементах - близько 10 тис.

    До 2022 року в Південній Кореї буде завершена розробка правил дорожнього руху (включаючи правила безпеки і страхування) для пересування безпілотних електромобілів і авто на водневих двигунах.

    Теги: автопром Південна Корея уряд водень
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