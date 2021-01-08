Через п'ять років в Південній Кореї з'явиться 450 водневих заправок

До 2025 року в Кореї буде встановлено 500 тис зарядних станцій для електромобілів

Уряд Південної Кореї представив офіційний план по збільшенню кількості зарядних станцій для електромобілів і заправок для автомобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє профільний портал HEvCars.

Південна Корея планує до 2025 року встановити 500 тис зарядних станцій для електромобілів - в даний час їх близько 60 тис. Крім того, кількість водневих заправних станцій збільшиться з 72 до 450.

Згідно з планом, представленому Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, до 2025 року країна збільшить загальний обсяг продажів електромобілів і водневих автомобілів до 1,13 млн і 200 тис відповідно.

В даний час загальна кількість електромобілів на південнокорейських дорогах досягла 120 тис, а кількість автомобілів на водневих паливних елементах - близько 10 тис.

До 2022 року в Південній Кореї буде завершена розробка правил дорожнього руху (включаючи правила безпеки і страхування) для пересування безпілотних електромобілів і авто на водневих двигунах.