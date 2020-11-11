Hyundai створить для Китаю водневу вантажівку

Через десять років має бути продано 27 тис водневих вантажних автомобілів

Hyundai Motor Company підписала з шанхайськими енергетичними компаніями Shanghai Electric Power, Sunhwa і Yonghwa Eletric контракт на створення комерційного вантажного автомобіля на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Чотири компанії будуть разом працювати над створенням бізнес-моделі нового автомобіля з низькою вартістю і високою ефективністю. Найближча мета - поставка до 2025 року в регіон 3 тис вантажівок з водневим двигуном. До 2030 року, як передбачається, їх повинно бути продано вже 27 тис.

«Ми плануємо побудувати бізнес-кластер, що охоплює всю водневу сферу. Включаючи не тільки продаж автомобілів на китайському ринку, але і створення і експлуатацію водневих заправних станцій. Китай - ринок з найбільшим потенціалом в світі», - сказав віце-президент комерційного підрозділу Hyundai Motors Лі Ін Чхоль.