  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Hyundai створить для Китаю водневу вантажівку

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Водневі вантажівки Hyundai XCIENT</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai створить для Китаю водневу вантажівку

    Водневі вантажівки Hyundai XCIENT

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Через десять років має бути продано 27 тис водневих вантажних автомобілів

    Hyundai Motor Company підписала з шанхайськими енергетичними компаніями Shanghai Electric Power, Sunhwa і Yonghwa Eletric контракт на створення комерційного вантажного автомобіля на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Чотири компанії будуть разом працювати над створенням бізнес-моделі нового автомобіля з низькою вартістю і високою ефективністю. Найближча мета - поставка до 2025 року в регіон 3 тис вантажівок з водневим двигуном. До 2030 року, як передбачається, їх повинно бути продано вже 27 тис. 

    «Ми плануємо побудувати бізнес-кластер, що охоплює всю водневу сферу. Включаючи не тільки продаж автомобілів на китайському ринку, але і створення і експлуатацію водневих заправних станцій. Китай - ринок з найбільшим потенціалом в світі», - сказав віце-президент комерційного підрозділу Hyundai Motors Лі Ін Чхоль.
    автопром Південна Корея Китай водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies