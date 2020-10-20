Компанія Ballard проміняла безпілотники на водень нова енергія



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Безпілотний літальний апарат Ballard Фото: blog.ballard.com

Ballard продає непрофільний бізнес з виробництва БПЛА

Канадська компанія Ballard Power Systems продала свій бізнес з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) американської корпорації Honeywell International, щоб зосередити свою увагу на системах водневих паливних елементів для ринків важких і середніх транспортних засобів, - повідомляє H2-View.

В рамках продажу підрозділу всі співробітники дочірньої компанії Ballard Power Systems по БПЛА перейдуть на роботу в Honeywell Aerospace.

«Ми зберігаємо оптимізм щодо довгострокових перспектив силових установок на паливних елементах на ринку БПЛА. Проте, ми вирішили позбутися від цього непрофільного системного бізнесу, враховуючи нашу стратегічну орієнтацію на ринки водневих автобусів, вантажівок, поїздів і суден, де ми очікуємо масштабну комерціалізацію і бурхливе зростання», - сказав президент і головний виконавчий директор Ballard Power Systems Ренді МакІвен.