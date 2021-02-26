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    Scania відкриє найбільший в світі водневий завод з виробництва сталі

    нова енергія
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    На виробництво сталі щорічно припадає близько 8% світових викидів вуглецю (на фото &ndash; рулони сталевого листа) &nbsp; - Scania відкриє найбільший в світі водневий завод з виробництва сталі

    На виробництво сталі щорічно припадає близько 8% світових викидів вуглецю (на фото – рулони сталевого листа)

     

    Фото: depositphotos.com

    Шведська компанія почне виробництво екологічно чистої сталі в 2024 році

    Компанія H2 Green Steel (H2GS), підрозділ шведського автомобільного гіганта Scania, буде використовувати водень, вироблений з поновлюваних джерел енергії, для виробництва екологічно чистої сталі, – повідомляє New Atlas.

    H2GS має намір побудувати в шведському регіоні Боден-Лулео нове металургійне підприємство. Виробництво гарячекатаної, холоднокатаної і оцинкованої рулонної сталі планується почати в 2024 році.

    Передбачається, що до 2030 року H2GS щороку вироблятиме 5 млн тонн високоякісної сталі з нульовим рівнем викидів. Вона, в свою чергу, буде використовуватися для виробництва автомобільної, транспортної, будівельної, трубної та побутової техніки.

    «Ми хочемо прискорити перетворення європейської сталеливарної промисловості. Електрифікація стала першим кроком у скороченні викидів вуглекислого газу в транспортній галузі. Наступним кроком буде створення автомобілів з високоякісної сталі, яка проводилася без використання викопного вуглецевого палива», – сказав голова правління H2GS Карл-Ерік Лагеркранц.

    У 2020 році в світі було вироблено близько 1,9 млрд тонн стали. 75% енергії, що використовується в сталеплавильному виробництві, доводиться зараз на викопне вуглецеве паливо.

    Теги: Швеція автопром завод водень
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