Scania відкриє найбільший в світі водневий завод з виробництва сталі

На виробництво сталі щорічно припадає близько 8% світових викидів вуглецю (на фото – рулони сталевого листа)

Шведська компанія почне виробництво екологічно чистої сталі в 2024 році

Компанія H2 Green Steel (H2GS), підрозділ шведського автомобільного гіганта Scania, буде використовувати водень, вироблений з поновлюваних джерел енергії, для виробництва екологічно чистої сталі, – повідомляє New Atlas.

H2GS має намір побудувати в шведському регіоні Боден-Лулео нове металургійне підприємство. Виробництво гарячекатаної, холоднокатаної і оцинкованої рулонної сталі планується почати в 2024 році.

Передбачається, що до 2030 року H2GS щороку вироблятиме 5 млн тонн високоякісної сталі з нульовим рівнем викидів. Вона, в свою чергу, буде використовуватися для виробництва автомобільної, транспортної, будівельної, трубної та побутової техніки.

«Ми хочемо прискорити перетворення європейської сталеливарної промисловості. Електрифікація стала першим кроком у скороченні викидів вуглекислого газу в транспортній галузі. Наступним кроком буде створення автомобілів з високоякісної сталі, яка проводилася без використання викопного вуглецевого палива», – сказав голова правління H2GS Карл-Ерік Лагеркранц.

У 2020 році в світі було вироблено близько 1,9 млрд тонн стали. 75% енергії, що використовується в сталеплавильному виробництві, доводиться зараз на викопне вуглецеве паливо.