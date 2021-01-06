Шотландія інвестує у виробництво зеленого водню 105 млн євро

Енергія вітру і хвиль зробить шотландців енергетично ще більш вільними

Водень зможе приносити шотландської економіці до 35 млрд доларів щорічно

У найближчі п'ять років Шотландія вкладе в розвиток технологій з виробництва водневого палива 105 млн євро. Кошти будуть виділені з державного фонду Великобританії для підтримки переходу країни до нульової емісії вуглекислого газу, - повідомляють Elektrovesti.

Відповідно до прийнятої водневої програми Шотландія буде виробляти до 5 ГВт поновлюваного водню вже до 2030 року. Цього буде достатньо для забезпечення енергією 1,8 млн житлових будинків.

«Водень швидко знаходить собі місце на міжнародній арені, як перспективне рішення відмови економіки від викопних видів палива, і як ключовий елемент енергетичної трансформації», - заявив міністр енергетики Шотландії Пол Вілхаус.

За його словами, Шотландія має достатньо ресурсів для забезпечення виробництва дешевого екологічно чистого водню.

«Наші досягнення в сфері морської інженерії дозволять нам використовувати енергію вітру, хвиль і припливів для виробництва водню, - пояснив Пол Вілхаус. - Шотландія є однією з найбільш підготовлених країн в світі для виробництва конкурентоспроможного за ціною зеленого водню».

Аналіз, проведений урядом Шотландії, показує, що водневе виробництво може приносити місцевій економіці до 35 млрд доларів на рік.