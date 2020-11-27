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    Siemens почав розробку нового водневого поїзда

    нова енергія
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    <p>Концепт двовагонного електропоїзда Mireo Plus Н компанії Siemens</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens почав розробку нового водневого поїзда

    Концепт двовагонного електропоїзда Mireo Plus Н компанії Siemens

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування водневого електропоїзда почнуться в 2024 році

    Компанія Siemens Mobility і головний оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn приступили до розробки водневого регіонального поїзда. Також в рамках спільного проекту буде створена відповідна інфраструктура - виробництво зеленого водню і заправна станція, - повідомляє H2 View

    Завдання проекту - відпрацювати механізм заміни дизельних локомотивів, що використовуються в Німеччині на неелектрифікованих залізничних ділянках і викидають в атмосферу значні обсяги вуглекислого газу, на екологічно чисті поїзда. Проект частково профінансує Федеральне міністерство транспорту і цифровий інфраструктури. 

    Водневий поїзд Siemens буде створений на платформі Mireo Plus - це нове покоління електропоїздів, перші екземпляри були здані в експлуатацію влітку 2020 року. Водневий варіант, який буде називатися Mireo Plus H, зможе розвивати швидкість до 160 км/ч. Інноваційна технологія дозволить заправлятися йому всього за 15 хвилин: приблизно стільки ж потрібно і дизельному тепловозу. 

    Передбачається, що випробування Mireo Plus H в реальних умовах почнуться в 2024 році в районі міста Тюбінген (земля Баден-Вюртемберг). У Німеччині залишаються неелектрофіцірованнимі 13 тис км залізничних колій - близько 40%.

    Теги: потяг інфраструктура водень
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