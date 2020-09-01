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    У Кельні відкрили водневу заправку нового покоління

    нова енергія
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    <p>Відкриття інноваційної водневої заправної станції</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Кельні відкрили водневу заправку нового покоління

    Відкриття інноваційної водневої заправної станції

     

    Фото: h2-view.com

    Станція може заправити 20 автобусів на день

    Німецька транснаціональна хімічна корпорація Linde Group і регіональна транспортна компанія Regionalverkehr (RVK, Кельнський регіон) представили громадськості інноваційну водневу заправну станцію для автобусів на паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Проект співфінансується Федеральним міністерством транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини в рамках державної ініціативи BIC H2 (Buses, Infrastructure, Cologne Region - «Автобуси, інфраструктура, Кельнський регіон»). 

    Нова станція розташована в Кельні, вона здатна заправляти в день до 20 транспортних засобів. Водень зберігається в двох резервуарах загальною місткістю 900 кг. На даному об'єкті вперше застосована нова технологія Linde Hydrogen FuelTech зберігання високого тиску: він завжди залишається постійним, навіть коли обсяг резервуара зменшується. 

    Це дає суттєву перевагу, так як дозволяє виконувати кілька заправок поспіль навіть для великих транспортних засобів - таких, як автобуси або вантажні автомобілі. 

    «Подібно першої водневої заправної станції для поїздів, яку Linde встановлює в Північній Німеччині, ця сучасна заправка для автобусів являє собою важливу віху в переході до екологічно безпечному енергопостачанню», - сказав президент Західного регіону Linde Group Йенс Вальдек.

    інфраструктура водень
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