У Кельні відкрили водневу заправку нового покоління нова енергія



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Відкриття інноваційної водневої заправної станції Фото: h2-view.com

Станція може заправити 20 автобусів на день

Німецька транснаціональна хімічна корпорація Linde Group і регіональна транспортна компанія Regionalverkehr (RVK, Кельнський регіон) представили громадськості інноваційну водневу заправну станцію для автобусів на паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Проект співфінансується Федеральним міністерством транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини в рамках державної ініціативи BIC H2 (Buses, Infrastructure, Cologne Region - «Автобуси, інфраструктура, Кельнський регіон»).

Нова станція розташована в Кельні, вона здатна заправляти в день до 20 транспортних засобів. Водень зберігається в двох резервуарах загальною місткістю 900 кг. На даному об'єкті вперше застосована нова технологія Linde Hydrogen FuelTech зберігання високого тиску: він завжди залишається постійним, навіть коли обсяг резервуара зменшується.

Це дає суттєву перевагу, так як дозволяє виконувати кілька заправок поспіль навіть для великих транспортних засобів - таких, як автобуси або вантажні автомобілі.

«Подібно першої водневої заправної станції для поїздів, яку Linde встановлює в Північній Німеччині, ця сучасна заправка для автобусів являє собою важливу віху в переході до екологічно безпечному енергопостачанню», - сказав президент Західного регіону Linde Group Йенс Вальдек.