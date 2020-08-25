Будується перша в світі воднева заправна станція для поїздів нова енергія



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Електропоїзди Alstom отримають власну водневу заправну станцію Фото: alstom.com

Будівництво станції буде завершено в 2022 році

Німецька компанія Linde Group, один з провідних світових виробників газів промислового і медичного призначення, у вересні почне будівництво першої в світі водневої заправної станції для пасажирських поїздів в Бремерверде (Німеччина). Як очікується, вона почне роботу на початку 2022 року, - повідомляє офіційний сайт компанії.

Станція повинна заправляти 14 пасажирських електропоїздів виробництва компанії Alstom, які працюють на водні. Потужність станції - 1600 кг газу в день, вона буде побудована з урахуванням можливості виробництва водню прямо на місці за допомогою електролізера. Поки що екологічно чисте паливо буде подаватися на заправку двома водневими газопроводами, випробування яких йшли 1,5 року.

У фінансуванні проекту так само брали участь Федеральне міністерство транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини, в рамках Національної інноваційної програми по водневим технологіям і паливним елементам.

«Ми раді зіграти ключову роль в цьому інноваційному проекті. Використання водню як палива з нульовим рівнем викидів створює основу для регулярної роботи беземісійній водневих поїздів, і принесе величезну користь навколишньому середовищу», - сказав керівник Linde Clean Hydrogen Девід Бернс.