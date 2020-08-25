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    Будується перша в світі воднева заправна станція для поїздів

    нова енергія
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    <p>Електропоїзди Alstom отримають власну водневу заправну станцію</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Будується перша в світі воднева заправна станція для поїздів

    Електропоїзди Alstom отримають власну водневу заправну станцію

     

    Фото: alstom.com

    Будівництво станції буде завершено в 2022 році

    Німецька компанія Linde Group, один з провідних світових виробників газів промислового і медичного призначення, у вересні почне будівництво першої в світі водневої заправної станції для пасажирських поїздів в Бремерверде (Німеччина). Як очікується, вона почне роботу на початку 2022 року, - повідомляє офіційний сайт компанії. 

    Станція повинна заправляти 14 пасажирських електропоїздів виробництва компанії Alstom, які працюють на водні. Потужність станції - 1600 кг газу в день, вона буде побудована з урахуванням можливості виробництва водню прямо на місці за допомогою електролізера. Поки що екологічно чисте паливо буде подаватися на заправку двома водневими газопроводами, випробування яких йшли 1,5 року. 

    У фінансуванні проекту так само брали участь Федеральне міністерство транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини, в рамках Національної інноваційної програми по водневим технологіям і паливним елементам. 

    «Ми раді зіграти ключову роль в цьому інноваційному проекті. Використання водню як палива з нульовим рівнем викидів створює основу для регулярної роботи беземісійній водневих поїздів, і принесе величезну користь навколишньому середовищу», - сказав керівник Linde Clean Hydrogen Девід Бернс.

    Німеччина будівництво водень
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