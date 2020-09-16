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    У Китаї через п'ять років з'явиться 10 тис водневих автомобілів

    нова енергія
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    <p>Керівництво SAIC взяло на себе підвищені зобов'язання за воднем</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Китаї через п'ять років з'явиться 10 тис водневих автомобілів

    Керівництво SAIC взяло на себе підвищені зобов'язання за воднем

     

    Фото: h2-view.com

    Моделей на паливних елементах буде не менше десяти

    Китайська компанія SAIC Motor оголосила про амбітні плани запустити до 2025 року в рамках своєї нової водневої стратегії не менше десяти моделей автомобілів на паливних елементах, в цілому їх буде випущено 10 тис, - повідомляє H2 View

    Китайський виробник автомобілів створив спеціальний центр досліджень і розробок паливних елементів, а також робочу групу з більш ніж тисяча співробітників, щоб сприяти досягненню зазначених цілей. Через п'ять років SAIC розраховує зайняти не менше 10% китайського ринку електромобілів на паливних елементах. 

    «Прискорення розробки та застосування технологій паливних елементів має велике стратегічне значення для підвищення конкурентоспроможності китайських автомобілів на нових джерелах енергії, сприяння інноваційному та екологічному розвитку автомобільної промисловості Китаю», - йдеться в заяві компанії. 

    SAIC Motor - китайська державна автомобілебудівна компанія, найбільша в країні з виробництва автомобілів і їх експорту. На неї припадає чверть всіх продажів автомобілів в КНР - близько 10 млн щорічно.

    автопром Китай водень
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