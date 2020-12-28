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    У Кореї почалося тестування першого в світі водневого сміттєвоза

    нова енергія
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    <p>Місто Чханвон перетворюється в водневу столицю Південної Кореї</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Кореї почалося тестування першого в світі водневого сміттєвоза

    Місто Чханвон перетворюється в водневу столицю Південної Кореї

     

    Фото: triplook.me

    Вартість проекту по створенню сміттєвоза на водневому паливі - 9,2 млн доларів

    Сьогодні, 28 грудня, в південнокорейському місті Чханвон почалися випробування першої в світі вантажівки-сміттєвоза, що працює на водневих паливних елементах. Розробка і створення автомобіля обійшлися в 9,2 млн доларів, - повідомляє телеканал KBS World.

    Автомобіль вантажопідйомністю 5 тонн розроблявся з 2017 року. У розробці брали участь сім урядових організацій і приватних компаній, найвідоміші з яких - Корейський інститут автомобільних технологій і Hyundai Motors.

    Інноваційний сміттєвоз на водневих паливних елементах при русі працює практично безшумно, шум створює власне тільки сам процес збору сміття. Однією водневої заправки вистачає на 350 км.

    Передбачається, що тестування нового водневого сміттєвоза в Чханвоні (де в червні 2019 року розпочали роботу перші в країні маршрутні автобуси на водневих паливних елементах), триватиме місяць. Після чого пілотна програма буде розширена на інші регіони Південної Кореї.

    Теги: Південна Корея сміття автомобіль водень
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