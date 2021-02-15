У Кремнієвій долині відкрилася найбільша в США воднева заправка

Воднева станція може одночасно заправляти три автомобілі

У Саннівейлi, одному з найбільших міст Кремнієвої долини (штат Каліфорнія), відкрилася нова воднева станція True Zero, потужність якої в шість разів перевищує потужність інших водневих заправок, що працюють в США, - повідомляє H2 View.

Воднева заправна станція True Zero, яка розроблена компанією FirstElement Fuel, обладнана сховищем для зеленого водню ємністю 1,6 тонн і здатна одночасно заправляти три автомобілі. Станція працюватиме цілодобово, ціна на екологічно чисте паливо складе $13,08 за кілограм.

Каліфорнійське партнерство по паливним елементам (CaFCP) заявило, що це перша воднева заправна станція такого рівня в регіоні. Надалі подібні заправки, що обслуговують легкові автомобілі на водневих паливних елементах, будуть побудовані не тільки в південній частині затоки Сан-Франциско (де знаходиться Силіконова долина), але і по всій Каліфорнії.

Необхідно підкреслити, що уряд Каліфорнії вимагає, щоб не менше 33% водневого палива проводилося завдяки відновлювальним джерелам енергії. А заправна станція True Zero пропонує своїм споживачам виключно 100% зелений водень.