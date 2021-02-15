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    У Кремнієвій долині відкрилася найбільша в США воднева заправка

    нова енергія
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    <p>Воднева заправна станція True Zero</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Кремнієвій долині відкрилася найбільша в США воднева заправка

    Воднева заправна станція True Zero

     

    Фото: h2-view.com

    Воднева станція може одночасно заправляти три автомобілі

    У Саннівейлi, одному з найбільших міст Кремнієвої долини (штат Каліфорнія), відкрилася нова воднева станція True Zero, потужність якої в шість разів перевищує потужність інших водневих заправок, що працюють в США, - повідомляє H2 View.

    Воднева заправна станція True Zero, яка розроблена компанією FirstElement Fuel, обладнана сховищем для зеленого водню ємністю 1,6 тонн і здатна одночасно заправляти три автомобілі. Станція працюватиме цілодобово, ціна на екологічно чисте паливо складе $13,08 за кілограм.

    Каліфорнійське партнерство по паливним елементам (CaFCP) заявило, що це перша воднева заправна станція такого рівня в регіоні. Надалі подібні заправки, що обслуговують легкові автомобілі на водневих паливних елементах, будуть побудовані не тільки в південній частині затоки Сан-Франциско (де знаходиться Силіконова долина), але і по всій Каліфорнії.

    Необхідно підкреслити, що уряд Каліфорнії вимагає, щоб не менше 33% водневого палива проводилося завдяки відновлювальним джерелам енергії. А заправна станція True Zero пропонує своїм споживачам виключно 100% зелений водень.

    Теги: автопром США водень
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