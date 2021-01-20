У Квебеку буде побудований великий електролізний завод

У Квебеку буде побудований великий електролізний заводнова енергія
Енергетична компанія Hydro-Québec почне виробництво водню
Підприємство зможе виробляти 11 тис тонн зеленого водню в рік
Компанія Uhde Chlorine Engineers, водневий підрозділ одного з найбільших промислових концернів Німеччини ThyssenKrupp, побудує для канадської енергетичної компанії Hydro-Québec електролізну установку потужністю 88 МВт, здатну виробляти 11 тис тонн зеленого водню щорічно, - повідомляє H2 View.
Як повідомляє в офіційній заяві ThyssenKrupp, нове підприємство буде розташовано в канадському місті Варен (передмістя Монреаля, провінція Квебек), і стане одним з найбільших в світі заводів для виробництва зеленого водню.
Водень і кисень, одержувані в процесі електролізу, будуть використовуватися на підприємстві з виробництва біопалива. Крім того, зелений водень, екологічно чистий енергоносій, передбачається продавати.
«Квебек як регіон, і Hydro-Québec - як замовник, пропонують ідеальні умови для створення першої установки за нашою технологією електролізу води», - сказав генеральний директор Uhde Chlorine Engineers Денис Круд.