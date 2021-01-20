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    У Квебеку буде побудований великий електролізний завод

    нова енергія
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    <p>Енергетична компанія Hydro-Qu&eacute;bec почне виробництво водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Квебеку буде побудований великий електролізний завод

    Енергетична компанія Hydro-Québec почне виробництво водню

     

    Фото: bilaterals.org

    Підприємство зможе виробляти 11 тис тонн зеленого водню в рік

    Компанія Uhde Chlorine Engineers, водневий підрозділ одного з найбільших промислових концернів Німеччини ThyssenKrupp, побудує для канадської енергетичної компанії Hydro-Québec електролізну установку потужністю 88 МВт, здатну виробляти 11 тис тонн зеленого водню щорічно, - повідомляє H2 View.

    Як повідомляє в офіційній заяві ThyssenKrupp, нове підприємство буде розташовано в канадському місті Варен (передмістя Монреаля, провінція Квебек), і стане одним з найбільших в світі заводів для виробництва зеленого водню.

    Водень і кисень, одержувані в процесі електролізу, будуть використовуватися на підприємстві з виробництва біопалива. Крім того, зелений водень, екологічно чистий енергоносій, передбачається продавати.

    «Квебек як регіон, і Hydro-Québec - як замовник, пропонують ідеальні умови для створення першої установки за нашою технологією електролізу води», - сказав генеральний директор Uhde Chlorine Engineers Денис Круд.

    Теги: Канада завод водень
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