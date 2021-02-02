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    У Квебеку відкрився новий завод з виробництва водню

    нова енергія
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    <p>Газовий гігант Air Liquide проявляє все більший інтерес до безвуглецевого палива</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Квебеку відкрився новий завод з виробництва водню

    Газовий гігант Air Liquide проявляє все більший інтерес до безвуглецевого палива

     

    Фото: wikipedia.org

    Потужність підприємства компанії Air Liquide - більше 8 тонн водню в день

    Французька компанія Air Liquide Group, яка спеціалізується на промислових і медичних газах, відкрила в місті Беканкур канадської провінції Квебек підприємство з виробництва зеленого водню потужністю 8,2 тонни в день, - повідомляє H2 View.

    Беканур знаходиться між містами Квебек (столиця однойменної провінції) і Монреалем, неподалік від кордону з США. Таким чином, новий завод Air Liquide Group зможе забезпечити поставку водню для промислового використання та екологічно чистого транспорту як в Канаді, так і в США.

    Як заявила Air Liquide, встановлений на підприємстві водневий блок оснащений електролізером PEM потужністю 20 МВт, він є найбільшим в своєму роді в світі і допоможе задовольнити зростаючий попит на екологічно чистий водень в Північній Америці. Завод буде отримувати поновлювану енергію від компанії Hydro-Québec.

    Нова виробнича установка дасть змогу уникнути потрапляння близько 27 тис тонн вуглекислого газу щорічно - це еквівалентно викидам 10 тис автомобілів.

    «Боротьба зі зміною клімату лежить в основі стратегії Air Liquide Group і відкриття об'єкта в Бекануре знаменує собою важливий крок у реалізації цієї стратегії», - сказала генеральний директор Air Liquide в Північній Америці Сьюзан Еллербуш.

    Теги: США Канада завод водень
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