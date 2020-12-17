У США почнуть виробляти водень за допомогою ядерних реакторів

Один модуль міні-реактора здатний виробляти в день 50 тонн водневого палива

Американська компанія NuScale Power опублікувала результати нового дослідження, яке оцінює економічну ефективність виробництва водневого палива за допомогою модуля ядерного міні-реактора, і в 2021 році має намір почати в штаті Айдахо практичні випробування, - повідомляють Elektrovesti.

Один модуль міні-реактора NuScale здатний генерувати 77 МВт електроенергії. Пар температурою 860°C, що виникає в процесі роботи ядерного реактора, можна пропускати через електролізер, отримуючи при цьому кисень і водень.

Як підрахували в NuScale Power, процес виходить економічно вигідним. Використовуючи всього 2% вихідної потужності реактора, один модуль здатний виробляти з пара майже 50 тонн водневого палива в день.