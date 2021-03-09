Уряд Канади виділив $46 тис на просування водневих автомобілів

Головні стимули при купівлі автомобілів на водневих паливних елементах – збільшення кількості заправних станцій і зменшення часу заправки

Загальне фінансування програми по просуванню автомобілів з нульовим рівнем викидів становить $120 тис

Канадський уряд виділив $46 тис для стимулювання покупок електромобілів на водневих паливних елементах. Федеральне фінансування здійснюється через ініціативу Natural Resources Canada щодо підвищення обізнаності про автомобілі з нульовим рівнем викидів, – повідомляє H2 View.

В даний проект також інвестує Канадська асоціація водню і паливних елементів (CHFCA). Передбачається, що загальний обсяг фінансування програми складе до $120 тис. У рамках своїх зусиль з просування автомобілів на водневих паливних елементах CHFCA розгляне такі кроки, як зменшення часу дозаправки.

«Електромобілі на паливних елементах повинні зіграти свою роль в побудові нашого безвуглецевого майбутнього. Тому ми прагнемо забезпечити канадців всією необхідною інформацією, щоб вони могли прийняти правильне рішення при виборі свого наступного автомобіля», – сказав міністр навколишнього середовища і зміни клімату Канади Джонатан Уілкінсон.

«Муніципалітети Канади працюють над перетворенням своїх автобусів, поїздів, вантажівок і легкових автомобілів в електромобілі з нульовим рівнем викидів, використовуючи провідні в світі технології паливних елементів і акумуляторів», – сказав у свою чергу президент і головний виконавчий директор CHFCA Марк Кірбі.

Новий освітній проект доповнює існуючі програми уряду Канади, що сприяють збільшенню транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Включаючи $600 млн для створення всієї необхідної інфраструктури для водневих електромобілів.