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    Уряд Квебеку виділяє 15 млн доларів на розвиток зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Квебек хоче стати одним з ключових гравців Канади на ринку водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Уряд Квебеку виділяє 15 млн доларів на розвиток зеленого водню

    Квебек хоче стати одним з ключових гравців Канади на ринку водню

     

    Фото: nashvancouver.com

    До осені 2021 року провінція Квебек має намір розробити власну водневу стратегію

    Уряд канадської провінції Квебек в рамках свого Плану зеленої економіки на період до 2030 року виділить 15 млн доларів на розвиток сектора екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

    Зазначені кошти будуть використані для підтримки демонстраційних технологічних проектів, в першу чергу - в промисловості і важкому транспортному секторі.

    «У нашій провінції є кілька сильних сторін для того, щоб стати ключовим гравцем не тільки Канади, а й усього світу у виробництві та використанні зеленого водню. Зокрема, у нас є відмінні потужності для виробництва відновлюваної енергії», - сказав міністр енергетики та природних ресурсів Квебека Джонатан Жюльєн.

    «У нашому Плані зеленої економіки ми хочемо стимулювати найбільш перспективні зелені сектора. Це прекрасна можливість зробити нашу економіку більш екологічною - водень пропонує привабливу альтернативу вуглецевим енергоносіям. Крім того, він сприятиме економічному розвитку Квебека», - сказав у свою чергу міністр навколишнього середовища і боротьби зі зміною клімату Бенуа Шаретт.

    Дані заяви послідкували за оприлюдненням в грудні Водневої стратегії Канади. Тепер Квебек має намір до осені 2021 року розробити власну регіональну стратегію по екологічно чистому водню і біоенергетиці.

    Теги: міністр Канада уряд водень
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