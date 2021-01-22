Уряд Квебеку виділяє 15 млн доларів на розвиток зеленого водню

До осені 2021 року провінція Квебек має намір розробити власну водневу стратегію

Уряд канадської провінції Квебек в рамках свого Плану зеленої економіки на період до 2030 року виділить 15 млн доларів на розвиток сектора екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

Зазначені кошти будуть використані для підтримки демонстраційних технологічних проектів, в першу чергу - в промисловості і важкому транспортному секторі.

«У нашій провінції є кілька сильних сторін для того, щоб стати ключовим гравцем не тільки Канади, а й усього світу у виробництві та використанні зеленого водню. Зокрема, у нас є відмінні потужності для виробництва відновлюваної енергії», - сказав міністр енергетики та природних ресурсів Квебека Джонатан Жюльєн.

«У нашому Плані зеленої економіки ми хочемо стимулювати найбільш перспективні зелені сектора. Це прекрасна можливість зробити нашу економіку більш екологічною - водень пропонує привабливу альтернативу вуглецевим енергоносіям. Крім того, він сприятиме економічному розвитку Квебека», - сказав у свою чергу міністр навколишнього середовища і боротьби зі зміною клімату Бенуа Шаретт.

Дані заяви послідкували за оприлюдненням в грудні Водневої стратегії Канади. Тепер Квебек має намір до осені 2021 року розробити власну регіональну стратегію по екологічно чистому водню і біоенергетиці.