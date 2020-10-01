В Голландії успішно випробуваний водневий поїзд нова енергія



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Водневий поїзд Coradia iLint виробництва французької компанії Alstom Фото: h2-view.com

Раніше інноваційний поїзд пройшов випробування в Німеччині

Випробування водневого поїзда Alstom Coradia iLint, що відбулися 30 вересня в Нідерландах, були визнані успішними. Метою випробувань було з'ясувати - чи може електропоїзд на водневих паливних елементах стати стійкою альтернативою дизельним поїздам, які в даний час працюють в північній частині країни, - повідомляє H2-View.

Coradia iLint, створений французькою машинобудівною компанією Alstom, був ретельно протестований операторами залізничної інфраструктури Arriva (Великобританія) і ProRail (Голландія), а також французької енергетичною компанією Engie.

«Після Німеччини Нідерланди стали другою країною в Європі, де водневий поїзд Alstom зарекомендував себе як унікальне рішення для неелектрифікованих ліній. Випробування продемонстрували, наскільки наша воднева лінія є зрілою з точки зору доступності і надійності, забезпечуючи ті ж характеристики, що й дизельне обладнання, але з низьким рівнем шуму і нульовим рівнем викидів», - сказав керуючий директор Alstom Benelux Бернар Бельво.