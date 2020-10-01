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    В Голландії успішно випробуваний водневий поїзд

    нова енергія
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    <p>Водневий поїзд Coradia iLint виробництва французької компанії Alstom</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Голландії успішно випробуваний водневий поїзд

    Водневий поїзд Coradia iLint виробництва французької компанії Alstom

     

    Фото: h2-view.com

    Раніше інноваційний поїзд пройшов випробування в Німеччині

    Випробування водневого поїзда Alstom Coradia iLint, що відбулися 30 вересня в Нідерландах, були визнані успішними. Метою випробувань було з'ясувати - чи може електропоїзд на водневих паливних елементах стати стійкою альтернативою дизельним поїздам, які в даний час працюють в північній частині країни, - повідомляє H2-View

    Coradia iLint, створений французькою машинобудівною компанією Alstom, був ретельно протестований операторами залізничної інфраструктури Arriva (Великобританія) і ProRail (Голландія), а також французької енергетичною компанією Engie. 

    «Після Німеччини Нідерланди стали другою країною в Європі, де водневий поїзд Alstom зарекомендував себе як унікальне рішення для неелектрифікованих ліній. Випробування продемонстрували, наскільки наша воднева лінія є зрілою з точки зору доступності і надійності, забезпечуючи ті ж характеристики, що й дизельне обладнання, але з низьким рівнем шуму і нульовим рівнем викидів», - сказав керуючий директор Alstom Benelux Бернар Бельво.

    Нідерланди потяг водень
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