В Іспанії з'явиться перший водневий поїзд

Водневий поїзд Vittal-One планується ввести в експлуатацію у 2023 році

Іспанський виробник рухомого складу компанія Talgo оприлюднил календар виробництва та введення в експлуатацію майбутнього водневого поїзда, екологічно чистої альтернативи тепловозів, який буде готовий в 2023 році, - повідомляє Elektrovesti.

Поїзд буде мати назву Talgo Vittal-One, оскільки 1 - це відсилання до номера водню в періодичній таблиці хімічних елементів.

Talgo представила силову установку на базі водневих паливних елементів ще в вересні, на першій водневої конференції по соціально-економічному розвитку південного заходу Іберії в Дон-Беніто.

У компанії заявляють, що силова установка буде служити ефективною та екологічно чистою альтернативою на лініях, де повна електрифікація є занадто дорогою або неможливою.

«Запуск водневих поїздів, подібних тому, який розробляє Talgo, поліпшить мобільність в нашій країні без нанесення шкоди навколишньому середовищу, бо це дозволить використовувати переваги неелектрифікованих ліній в Іспанії, при одночасному скороченні вуглецевого сліду», - говорить генеральний директор Talgo Хосе Марія Оріоль.