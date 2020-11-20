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    В Іспанії з'явиться перший водневий поїзд

    нова енергія
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    <p>Поїзд на водневих паливних елементах Vittal-One</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Іспанії з'явиться перший водневий поїзд

    Поїзд на водневих паливних елементах Vittal-One

     

    Фото: elektrovesti.net

    Водневий поїзд Vittal-One планується ввести в експлуатацію у 2023 році

    Іспанський виробник рухомого складу компанія Talgo оприлюднил календар виробництва та введення в експлуатацію майбутнього водневого поїзда, екологічно чистої альтернативи тепловозів, який буде готовий в 2023 році, - повідомляє Elektrovesti

    Поїзд буде мати назву Talgo Vittal-One, оскільки 1 - це відсилання до номера водню в періодичній таблиці хімічних елементів. 

    Talgo представила силову установку на базі водневих паливних елементів ще в вересні, на першій водневої конференції по соціально-економічному розвитку південного заходу Іберії в Дон-Беніто. 

    У компанії заявляють, що силова установка буде служити ефективною та екологічно чистою альтернативою на лініях, де повна електрифікація є занадто дорогою або неможливою. 

    «Запуск водневих поїздів, подібних тому, який розробляє Talgo, поліпшить мобільність в нашій країні без нанесення шкоди навколишньому середовищу, бо це дозволить використовувати переваги неелектрифікованих ліній в Іспанії, при одночасному скороченні вуглецевого сліду», - говорить генеральний директор Talgo Хосе Марія Оріоль.

    Теги: Іспанія потяг водень
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