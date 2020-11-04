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    Volvo і Daimler об'єдналися заради виробництва водневих вантажівок

    нова енергія
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    <p>Концепт вантажівки на водневих паливних елементах Mercedes GenH2</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Volvo і Daimler об'єдналися заради виробництва водневих вантажівок

    Концепт вантажівки на водневих паливних елементах Mercedes GenH2

     

    Фото: 3dnews.ru

    Компанії тепер - рівноправні партнери в області виробництва паливних елементів

    Всесвітньо відомі компанії з виробництва важких вантажівок Daimler Truck і Volvo Group оголосили про створення спільного підприємства з розробки систем водневих паливних елементів для автомобілів великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View

    В рамках спільного виробництва Volvo Group придбала 50% акцій підприємства Daimler Truck Fuel Cell. Вартість угоди - близько 0,6 млрд євро. При цьому, як заявили в компаніях, вони продовжать конкурувати в області автомобільних технологій. 

    «Для нас і нашого партнера Volvo Group водневі паливні елементи є ключовою технологією для створення транспорту майбутнього - з нейтральним викидом вуглекислого газу», - сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум. 

    Передбачається, що Daimler і Volvo почнуть випробування своїх водневих вантажівок в 2023 році, а серійне виробництво почнеться з 2025 року.

    Швеція автопром водень
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