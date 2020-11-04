Volvo і Daimler об'єдналися заради виробництва водневих вантажівок

Компанії тепер - рівноправні партнери в області виробництва паливних елементів

Всесвітньо відомі компанії з виробництва важких вантажівок Daimler Truck і Volvo Group оголосили про створення спільного підприємства з розробки систем водневих паливних елементів для автомобілів великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View.

В рамках спільного виробництва Volvo Group придбала 50% акцій підприємства Daimler Truck Fuel Cell. Вартість угоди - близько 0,6 млрд євро. При цьому, як заявили в компаніях, вони продовжать конкурувати в області автомобільних технологій.

«Для нас і нашого партнера Volvo Group водневі паливні елементи є ключовою технологією для створення транспорту майбутнього - з нейтральним викидом вуглекислого газу», - сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

Передбачається, що Daimler і Volvo почнуть випробування своїх водневих вантажівок в 2023 році, а серійне виробництво почнеться з 2025 року.