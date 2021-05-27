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    Азербайджан заявив про терористичний акт на кордоні з Вірменією

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    Азербайджан заявив про терористичний акт на кордоні з Вірменією
    Фото: Minval.az

    Шістьох військових Вірменії азербайджанці взяли в полон

    В Азербайджані заявили про спробу військових Вірменії перетнути вірмено-азербайджанський кордон. Шістьох військових азербайджанці взяли в полон. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

    У Міноборони заявили, що взяті в полон вірменські військові намагалися мінувати шляхи постачання, що ведуть до позицій армії Азербайджану.

    «27 травня близько 03:00 розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії здійснила спробу перейти вірмено-азербайджанський державний кордон у напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього вранці біля кордону спостерігалося скупчення бойової техніки Вірменії, включаючи танки, заявили в Азербайджані.

    У МЗС Азербайджану назвали інцидент на кордоні з Вірменією терористичним і провокаційним актом.

    Тим часом, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі

    Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року.

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    Теги: Міноборони полон Азербайджан військові Вірменія кордон Нікол Пашинян
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    Азербайджан заявив про терористичний акт на кордоні з Вірменією