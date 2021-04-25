Туреччина засудила заяву Байдена про геноцид вірмен і закликала «виправити грубу помилку»

У Туреччині заявляють, що рішення Байдена підірве двосторонні відносини двох країн

Туреччина відреагувала на офіційне визнання США геноцидом масових вбивств вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен.

Про це йдетьс в заяві МЗС Туреччини, яка поширена у відповідь на заяву Байдена про визнання геноциду вірмен.

МЗС Туреччини вважає, що Байден потрапив під вплив радикальних вірменських кіл і антитурецьких груп, виступивши з упередженою заявою щодо подій 1915 року.

«Ми рішуче відкидаємо та засуджуємо заяву президента США щодо подій 1915 року, зроблену під тиском радикальних вірменських кіл та антитурецьких угруповань 24 квітня. Зрозуміло, що згадане твердження не має наукової та правової бази, а також не підтверджується жодними доказами. Що стосується подій 1915 р., Жодна з умов, необхідних для використання терміна «геноцид», який суворо визначений у міжнародному праві, не виконується», – йдеться в заяві.

Зазначається, що ставлення до подій 1915 року не може і не повинно змінюватися в залежності від внутрішньополітичних процесів та настроїв політиків.

У МЗС Туреччини нагадали про рішення ЄСПЛ, згідно з яким тема подій 1915 року відкрита для обговорень.

«Європейський суд з прав людини чітко підтвердив суперечливий характер подій 1915 року. Більше того, у 2005 році Туреччина запропонувала вірменській стороні створити Об'єднану комісію з історії, щоб досягти справедливої пам'яті у світлі історичних фактів того періоду. Хоча Вірменія ніколи не реагувала на цю пропозицію, вона все ще знаходиться на столі. У цьому відношенні заява президента США, який ні юридично, ні морально не уповноважений судити історичні справи, не має жодної значущості», – йдеться в заяві.

У МЗС Туреччини закликали президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу в кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні».

«Після понад ста років цих минулих страждань, замість того, щоб докласти щирих зусиль для повного загоєння ран минулого та побудови майбутнього разом у нашому регіоні, заява президента США не дасть жодних результатів, окрім поляризації націй та перешкоджання миру та стабільності у нашому регіоні. Ця заява США, яка спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята на совісті турецького народу і відкриє глибоку рану, яка підриває нашу взаємну довіру та дружбу. Ми закликаємо президента США виправити цю серйозну помилку, яка не має жодної мети, крім задоволення певних політичних кіл, та підтримати зусилля, спрямовані на встановлення практики мирного співіснування в регіоні, особливо серед турецької та вірменської держав, замість того, щоб слугуючи порядку денному тих кіл, які намагаються розпалити ворожнечу з історії», - йдеться в повідомленні.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.