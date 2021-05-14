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    Путін, допоможи. Глава уряду Вірменії звернувся до Кремля через ескалацію у Карабасі

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    Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра&nbsp;Вірменії&nbsp;Нікол Пашинян та президент Російської Федерації Володимир Путін - Путін, допоможи. Глава уряду Вірменії звернувся до Кремля через ескалацію у Карабасі

    Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян та президент Російської Федерації Володимир Путін

    Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року

    Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі

    Про це повідомляє видання Armenpress.

    Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року.

    Глава уряду Вірменії зазначив, що запит на військову допомогу РФ був зроблений після домовленостей на вищому рівні, згідно з якими Азербайджан повинен вивести свої війська з суверенної території Вірменії. Однак, за словами Пашиняна, домовленість була виконана лише частково.

    Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

    До слова, 10 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

    Того ж дня парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.

    Теги: Росія Путін Азербайджан військові Вірменія Нагірний Карабах президент Нікол Пашинян
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