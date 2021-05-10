Парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений

Тепер новообраний парламент обере нового премʼєра

Парламент Вірменії вдруге не обрав на пост премʼєр-міністра виконуючого обов’язки глави уряду Нікола Пашиняна, внаслідок чого буде розпущений. Про це повідомляє «Sputnik Вірменія».

Депутати провели голосування 10 травня на спеціальному засіданні. За і проти кандидатури Пашиняна виступили по одному депутату, 76 – утрималися від голосування.

Пашинян наголошував, що метою засідання є не обрання премʼєр-міністра, а дотримання необхідних процедур для проведення позачергових парламентських виборів.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.

Тепер після голосування 10 травня буде запущений процес розпуску парламенту і в країні відбудуться дострокові вибори – прогнозують, що вони пройдуть 20 червня. Новообраний парламент і обере нового премʼєра.

Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.