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    Парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений

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    Нікол&nbsp;Пашинян&nbsp;подав у відставку&nbsp;25 квітня&nbsp;для проведення позачергових парламентських виборів - Парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений
    Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів
    Фото з відкритих джерел

    Тепер новообраний парламент обере нового премʼєра

    Парламент Вірменії вдруге не обрав на пост премʼєр-міністра виконуючого обов’язки глави уряду Нікола Пашиняна, внаслідок чого буде розпущений. Про це повідомляє «Sputnik Вірменія».

    Депутати провели голосування 10 травня на спеціальному засіданні. За і проти кандидатури Пашиняна виступили по одному депутату, 76 – утрималися від голосування.

    Пашинян наголошував, що метою засідання є не обрання премʼєр-міністра, а дотримання необхідних процедур для проведення позачергових парламентських виборів.

    За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.

    Тепер після голосування 10 травня буде запущений процес розпуску парламенту і в країні відбудуться дострокові вибори – прогнозують, що вони пройдуть 20 червня. Новообраний парламент і обере нового премʼєра.

    Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

    Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

    У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.

    Теги: вибори кадрові зміни політика Вірменія Нікол Пашинян парламент
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