На столичних дорогах небезпечно: водії отримали важливе попередження

Із похолоданням і снігопадом на дорогах можливе утворення ожеледиці

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

У середу, 24 листопада, у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Рятувальники попереджають, що погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Рекомендації водіям:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

дотримуйтеся швидкісного режиму;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Як відомо, 23 листопада ввечері в Києві пішов перший сніг.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн.

23 листопада ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також: