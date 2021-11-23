В Україні випав перший сніг: які області засипало (фото, відео)

На Рожищенщині сніг почав падати в ніч на 23 листопада

На Київщині основна зона опадів очікується у другій половині дня

Хоча за вікном ще календарна осінь, деякі області України вже притрусило мокрим сніжком. Сьогодні він пройшов місцями у столиці, а також на Рівненщині та Волині.

Так, на Рожищенщині сніг почав падати в ніч на 23 листопада і притрусив ще подекуди зелені рослини та квітки.

На Рівненщині снігом притрусило дороги, тож водіїв закликають бути уважними та обережними.

Перший сніг вже був помічений і у столиці, і хоча зараз на Київщині подекуди прояснення, але основна зона опадів очікується у другій половині дня, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні погода буде прохолодною, у більшості регіонів пройде сніг і мокрий сніг із дощем. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. Такі дані Укргідрометцентру.

На півдні України у вівторок, 23 листопада, вдень пройде дощ, температура буде коливатися від +4 до +11, вночі похолодає до +2…+8.

На сході також очікуються опади і вдень, і вночі – сніг і мокрий сніг із дощем. У денний час доби стовпчик термометра показуватиме від 0 до +4, вночі опуститься до +2…-3.

У північних регіонах 23 листопада буде хмарно, вночі очікується сніг. У денні години +2…-2, у нічні від -2 до -7.