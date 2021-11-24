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    Цієї зими Великобританія може потерпати від повеней

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    Острівній країні прогнозують більше опадів, ніж зазвичай - Цієї зими Великобританія може потерпати від повеней
    Острівній країні прогнозують більше опадів, ніж зазвичай
    Фото з відкритих джерел

    Півтора мільйона господарств, які перебувають під загрозою затоплення, не готові до стихії

    Жителів Великобританії попередили про те, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай. У наступні місяці буде багато дощів, що може призвести до повеней. Про це повідомляє Sky News.

    Згідно з прогнозом метеорологічного бюро, вологими будуть січень та лютий наступного року.

    Глава відділу з непередбачених обставин у Метеорологічного бюро Уілл Ланг попередив, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай.

    «Якщо подивитися на глобальні фактори, що впливають на погоду у Великій Британії, можна помітити, що ця зима може бути більш вологою, ніж зазвичай. Хоча ці більш вологі умови найбільш ймовірні в січні та лютому наступного року, подробиці стануть більш ясними ближче до цього часу», – сказав він.

    Він також зазначив, що про 1,5 мільйона господарств, які перебувають під загрозою затоплення, не готові до стихії. За його словами, вони становлять близько 30% будинків, що знаходяться в зоні ризику. Лише 70% домогосподарств у зонах ризику зробили деякі кроки для підготовки до повенів.

    Керолайн Дуглас, виконавча директорка в Агентстві з навколишнього середовища, попередила, що настав час діяти та готуватися до стихії.

    «Для населення життєво важливо вийти в Інтернет і перевірити, чи не наражаються вони на ризик, підписатися на попередження Агентства з навколишнього середовища і знати, що робити у разі повені», – сказала вона.

    Нагадаємо, спеціалісти Національного управління з аеронавтики та вивчення космічного простору (НАСА) передбачили «кінець» існування центральної частини Лондона. Вже через дев'ять років цю територію охопить вода.

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    Теги: прогноз погоди Велика Британія повінь населення
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    Цієї зими Великобританія може потерпати від повеней