Цієї зими Великобританія може потерпати від повеней
Півтора мільйона господарств, які перебувають під загрозою затоплення, не готові до стихії
Жителів Великобританії попередили про те, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай. У наступні місяці буде багато дощів, що може призвести до повеней. Про це повідомляє Sky News.
Згідно з прогнозом метеорологічного бюро, вологими будуть січень та лютий наступного року.
Глава відділу з непередбачених обставин у Метеорологічного бюро Уілл Ланг попередив, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай.
«Якщо подивитися на глобальні фактори, що впливають на погоду у Великій Британії, можна помітити, що ця зима може бути більш вологою, ніж зазвичай. Хоча ці більш вологі умови найбільш ймовірні в січні та лютому наступного року, подробиці стануть більш ясними ближче до цього часу», – сказав він.
Він також зазначив, що про 1,5 мільйона господарств, які перебувають під загрозою затоплення, не готові до стихії. За його словами, вони становлять близько 30% будинків, що знаходяться в зоні ризику. Лише 70% домогосподарств у зонах ризику зробили деякі кроки для підготовки до повенів.
Керолайн Дуглас, виконавча директорка в Агентстві з навколишнього середовища, попередила, що настав час діяти та готуватися до стихії.
«Для населення життєво важливо вийти в Інтернет і перевірити, чи не наражаються вони на ризик, підписатися на попередження Агентства з навколишнього середовища і знати, що робити у разі повені», – сказала вона.
Нагадаємо, спеціалісти Національного управління з аеронавтики та вивчення космічного простору (НАСА) передбачили «кінець» існування центральної частини Лондона. Вже через дев'ять років цю територію охопить вода.