Брат президента Афганістану підтримав «Талібан»
Хашмат Гані очолює конгломерат The Ghani Group, до якого входять компанії з безпеки для приватних і державних клієнтів
В Афганістані таліби оголосили, що брат президента Афганістану Хашмат Гані присягнув на вірність руху «Талібан». Про це повідомляється в Twitter «Ісламського емірату Афганістан».
«Хашмат Гані, брат колишнього президента Ашрафа Гані, клянеться у вірності Ісламському Емірату Афганістан від рук Хаджу Халіл Рахман Хаккані», – йдеться в повідомленні.
(حشمت غني) شقيق الرئيس السابق (أسرف غني) يبايع إمارة #أفغانستان الإسلامية، على يد الحاج (خليل الرحمن حقاني). pic.twitter.com/dn4kbUgwZM— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 21, 2021
За інформацією деяких ЗМІ, 60-річний Хашмат Гані очолює конгломерат The Ghani Group, до якого входять компанії, що надають послуги безпеки для приватних і державних клієнтів, а також займається питаннями імпорту, експорту, будівництва та нерухомості.
Штаб-квартира The Ghani Group знаходиться в Кабулі, а одна з дочірніх компаній розташована в Дубаї.
Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.
Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.
Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.
Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.