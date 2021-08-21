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    Брат президента Афганістану підтримав «Талібан»

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    Таліби стверджують, що брат президента Гані присягнув на вірність новій владі - Брат президента Афганістану підтримав «Талібан»
    Таліби стверджують, що брат президента Гані присягнув на вірність новій владі
    Фото з відкритих джерел

    Хашмат Гані очолює конгломерат The Ghani Group, до якого входять компанії з безпеки для приватних і державних клієнтів

    В Афганістані таліби оголосили, що брат президента Афганістану Хашмат Гані присягнув на вірність руху «Талібан». Про це повідомляється в Twitter «Ісламського емірату Афганістан».

    «Хашмат Гані, брат колишнього президента Ашрафа Гані, клянеться у вірності Ісламському Емірату Афганістан від рук Хаджу Халіл Рахман Хаккані», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією деяких ЗМІ, 60-річний Хашмат Гані очолює конгломерат The Ghani Group, до якого входять компанії, що надають послуги безпеки для приватних і державних клієнтів, а також займається питаннями імпорту, експорту, будівництва та нерухомості.

    Штаб-квартира The Ghani Group знаходиться в Кабулі, а одна з дочірніх компаній розташована в Дубаї.

    Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

    Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

    Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Теги: Афганістан Талібан Twitter уряд послуги
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    Брат президента Афганістану підтримав «Талібан»