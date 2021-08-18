США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану

На батьківщині Барадара, який прибув туди в супроводі цілого кортежу з білих позашляховиків, вже вийшли зустрічати тисячі афганців

Роки, проведені Барадару в ув'язненні в Пакистані, тільки підвищили його «політичну легітимність»

Лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму. Ймовірного майбутнього лідера Афганістану передбачило американське видання The Washington Post.

Як зазначає газета, Барадар повернувся в афганський Кандагар, вже маючи значний політичний вплив, що встиг сформуватися за роки його відсутності в країні. Так, одним з факторів, який може зіграти на руку лідеру «Талібану», є його досвід перебування в пакистанській в'язниці, заявив в бесіді з The Washington Post колишній німецький дипломат і аналітик, який давно займається темою Афганістану, Томас Руттіг.

За його словами, роки, проведені Барадару в ув'язненні в Пакистані, насправді тільки підвищили його «політичну легітимність». Як пояснив експерт, багато хто сприймає «Талібан» як маріонетку Пакистану, яка обслуговує його інтереси. Однак досвід Барадара, швидше за все, дозволить створити йому образ людини, яка не підкоряється пакистанським наказам і діє самостійно.

Крім того, саме Барадар очолював делегацію талібів в ході переговорів з американською владою в Досі в 2020 році і особисто зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео, який обіймав посаду на той час. При цьому він встиг продемонструвати себе як політик, який є противагою більш войовничо налаштованим представникам «Талібану», вважає Руттіг. «Схоже, що Барадар матиме величезний вплив в новому уряді «Талібану», і його роль там недооцінюється», – зазначив експерт.

На батьківщині Барадара, який прибув туди в супроводі цілого кортежу з білих позашляховиків, вже вийшли зустрічати тисячі афганців, пише The Washington Post. У той же час поки неможливо передбачити, чи вдасться йому в дійсності консолідувати владу в своїх руках, вважає видання. Крім того, поки незрозуміло, якого курсу планує дотримуватися лідер руху: незважаючи на те, що в своїх публічних виступах він заявляв про підтримку більш ліберального устрою, вже зараз надходять повідомлення про закриття шкіл для дівчаток в ряді регіонів країни та інших порушеннях прав людини.

Нагадаємо, представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

До слова, афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.