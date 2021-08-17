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    Таліби оголосили загальну «амністію» для колишніх урядовців Афганістану

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    Таліби закликають урядовців повернуться до роботи - Таліби оголосили загальну «амністію» для колишніх урядовців Афганістану
    Таліби закликають урядовців повернуться до роботи
    Фото з відкритих джерел

    Представник «Талібану» Сухайл Шахін заявив, що «Талібан» не допустить в країні самосуду

    Представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців. Про це пише агентство AFP з посиланням на випущену талібами заяву.

    Крім того, таліби закликали чиновників до відновлення роботи в держустановах. «Приступайте до роботи спокійно», – йдеться в заяві.

    16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що «Талібан» не допустить в країні самосуду, і всі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду.

    За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

    При цьому постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісакзай розповів, що бойовики «Талібану» вже почали шукати людей по домівках і влаштовувати над ними жорстокі розправи. Він висловив упевненість в тому, що величезна кількість афганців не зможе брати участь у політичному, економічному і соціальному житті країни саме через владу талібів.

    Як раніше повідомлялося, 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну.

    Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

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    Теги: ООН Афганістан Талібан
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    Таліби оголосили загальну «амністію» для колишніх урядовців Афганістану