Події в Афганістані: членів колишніх адміністрацій запросять до нового уряду

На даний момент між талібами і колишніми високопоставленими чиновниками проходять консультації

У нову афганську адміністрацію також планують запросити жінок

Бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника руху.

За словами джерела агентства, на даний момент між талібами і колишніми високопоставленими чиновниками проходять консультації. У нову афганську адміністрацію також планують запросити жінок.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Президент Афганістану Ашраф Гані через захоплення влади рухом «Талібан» втік до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Він перебуває на території країни разом з сім'єю.