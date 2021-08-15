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    Таліби заявили про захоплення авіабази Баграм

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    В Баграмі одночасно могло перебувати до 10 тис. військовослужбовців - Таліби заявили про захоплення авіабази Баграм

    В Баграмі одночасно могло перебувати до 10 тис. військовослужбовців

    Фото з відкритих джерел/2014 рік

    Цю базу багато років активно використовували американські військові

    Рух Талібан заявив, що взяв під контроль афганську авіабазу Баграм, повідомляє в неділю телерадіокорпорація BBC.

    Цю базу, розташовану в декількох десятках кілометрів від Кабула, багато років активно використовували американські військові. В Баграмі одночасно могло перебувати до 10 тис. військовослужбовців. Близько місяця тому її передали афганській армії.

    У Баграмі під час Афганської війни розміщувалася бойова авіація СРСР.

    Також таліби взяли під контроль розташовану поблизу бази в’язницю і випустили звідти своїх однодумців. За даними BBC, в тюрмі містилося близько 5 тис. Прихильників Талібану.

    У квітні президент США Джо Байден заявив, що «час закінчити найдовшу війну в Америці», і США передали афганським силам безпеки авіабазу Баграм, стратегічну опору.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

    Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

    За останніми даними, таліби почали наступ на столицю Афганістану.

    Теги: США НАТО авіація Афганістан військові Талібан столиця
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    Таліби заявили про захоплення авіабази Баграм