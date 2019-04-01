Два кораблі НАТО зайшли в порт Одеси



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Обидва фрегати входять до складу постійної групи SNMG2, яка увійшла в чорноморський регіон

Два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт. Про це повідомляє видання «Думская».

Повідомляється, що обидва фрегати входять до складу постійної групи SNMG2, яка увійшла в чорноморський регіон.

«Санта Марія» і «Торонто» пробудуть у нас до пізнього вечора 3 квітня. Сьогодні вони будуть відкриті для відвідування - канадський з 13 до 17, а іспанський з 16 до 19 годин», - повідомили у ВМСУ.

Відзначимо, «Санта-Марія» є першим з шести іспанських фрегатів однойменного типу. Уся шістка іспанських фрегатів трохи більша за розмірами, ніж американські, і тому мають більше варіантів для модернізації. На борту різне артилерійське, торпедне і зенітне озброєння, а також протикорабельні ракети Harpoon. Авіаційне озброєння - вертоліт SH-60 Seahawk.

Фрегат «Торонто» став четвертим канадським фрегатом типу «Галіфакс» і був прийнятий до складу ВМС Канади в липні 1993 року. Авіація - вертоліт Sikorsky SH-148.