Експерти оцінили внутрішні загрози розв’язання релігійної війни після отримання автокефалії



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Богослужіння у Володимирському кафедральному патріаршому соборі, 28 липня 2018 року (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Інститут світової політики назвав три основні причини, які можуть посприяти розв'язанню внутрішньої релігійної війни

Інститут світової політики прорахував можливі ризики внутрішніх конфліктів після отримання автокефалії. Про це йдеться в аналітичній записці «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». Загалом, за словами експертів, можливо виникнення трьох основних проблем, які можуть посприяти розв'язанню внутрішньої війни.

По-перше, це захоплення споруд УПЦ МП. «Торжество й ентузіазм переможців-автокефалістів може набрати загрозливих форм примусу стосовно інших громад в тому чи іншому населеному пункті і які ще не визначилися зі своєю канонічною приналежністю. Такі місцеві конфлікти безперечно супроводжуватимуться насильницькими діями», - не виключають експерти.

По-друге, можливе виникнення проблем з УГКЦ. Адже наразі у лавах греко-католиків існують побоювання стосовно перетікання вірян до майбутньої автокефальної Української церкви. Крім того, греко-католики, які позиціонували себе проукраїнською «православною обрядовою конфесією», перетворяться на католиків з усіма наслідками. Відтак виникнуть великі труднощі у поширенні УГКЦ на схід країни.

Також існують побоювання стосовно того, що може відбутися закріплення в Конституції положення автокефальної УПЦ як «державної церкви» (наприклад, як у Греції). Показово, що прихильники такої ідеї є як серед політиків, так і серед церковних діячів. Хоча сьогодні і державні кола, і релігійні структури демонструють цілковите задоволення конституційною статтею про повне відокремлення церкви від держави. Також очевидним є те, що практично немає перспектив створення на базі автокефальної Української Православної Церкви потужної політичної сили. Принаймні, до сьогодні жодна з партій, яка мала в своїй назві слово «християнський», не отримувала високих рейтингів на парламентських виборах.

Детальніше читайте тут: «Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження)»