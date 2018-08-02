Експерти оцінили внутрішні загрози розв’язання релігійної війни після отримання автокефалії
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Інститут світової політики назвав три основні причини, які можуть посприяти розв'язанню внутрішньої релігійної війни
Інститут світової політики прорахував можливі ризики внутрішніх конфліктів після отримання автокефалії. Про це йдеться в аналітичній записці «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». Загалом, за словами експертів, можливо виникнення трьох основних проблем, які можуть посприяти розв'язанню внутрішньої війни.
По-перше, це захоплення споруд УПЦ МП. «Торжество й ентузіазм переможців-автокефалістів може набрати загрозливих форм примусу стосовно інших громад в тому чи іншому населеному пункті і які ще не визначилися зі своєю канонічною приналежністю. Такі місцеві конфлікти безперечно супроводжуватимуться насильницькими діями», - не виключають експерти.
По-друге, можливе виникнення проблем з УГКЦ. Адже наразі у лавах греко-католиків існують побоювання стосовно перетікання вірян до майбутньої автокефальної Української церкви. Крім того, греко-католики, які позиціонували себе проукраїнською «православною обрядовою конфесією», перетворяться на католиків з усіма наслідками. Відтак виникнуть великі труднощі у поширенні УГКЦ на схід країни.
Також існують побоювання стосовно того, що може відбутися закріплення в Конституції положення автокефальної УПЦ як «державної церкви» (наприклад, як у Греції). Показово, що прихильники такої ідеї є як серед політиків, так і серед церковних діячів. Хоча сьогодні і державні кола, і релігійні структури демонструють цілковите задоволення конституційною статтею про повне відокремлення церкви від держави. Також очевидним є те, що практично немає перспектив створення на базі автокефальної Української Православної Церкви потужної політичної сили. Принаймні, до сьогодні жодна з партій, яка мала в своїй назві слово «християнський», не отримувала високих рейтингів на парламентських виборах.
Детальніше читайте тут: «Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження)»