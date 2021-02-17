Греція постраждала від рекордного снігопаду (відео)

На північному заході Греції зафіксували навіть -22°

У Греції продовжують налагоджувати нормальне життя і рух на дорогах після потужного циклону «Медея», що приніс у країну снігопади та незвично низькі температури. Про це пише Kathimerini.

Найважчі погодні умови були вдень у вівторок 16 лютого, коли потужний снігопад створив значні проблеми на дорогах та призвів до знеструмлення цілих районів.

«Це дуже сильний снігопад, такого ми не спостерігали вже багато років», – зазначає науковий директор Національної обсерваторії Афін Костас Лагоувардос.

В Афінах найнижча температура повітря становила -5°C, проте на півночі країни було значно холодніше. У місті Флорина на північному заході вранці у вівторок зафіксували навіть -22°.



Центральні вулиці Афін більш-менш встигали чистити від снігу, проте вузькі проїзди та вулички здебільшого стали непроїзними.

Через велику кількість снігу призупинили роботу навіть кілька ліній метро, де значні ділянки розташовані надворі. Також не працювала більша частина трамвайних і тролейбусних маршрутів – рельси нерідко були перегороджені поваленими деревами або великими гілками, а дроти обірвані.

На ділянці залізниці з Афін до Фессалонік були тимчасові ускладнення руху через падіння великого дерева на приміський поїзд, але обійшлося без постраждалих.

На надзвичайній нараді, скликаній через негоду, прем’єр зазначив, що найбільше турбується з приводу знеструмлення домівок та що оператор мережі робить усе можливе, щоб відновити постачання.

Без електроенергії опинилися тисячі домівок у десятках муніципалітетів. У більшості світло з’явилося вже увечері 16 лютого.

Очікується, що мінусові температури можуть протриматися до п’ятниці.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

Минулої ночі температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.