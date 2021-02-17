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    Прикарпаття замело снігом. Два села повністю без сполучення, ще сім – частково

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    <span>Значні снігопади призвели до кількаметрових переметів на ділянках дороги Р-24</span> - Прикарпаття замело снігом. Два села повністю без сполучення, ще сім – частково
    Значні снігопади призвели до кількаметрових переметів на ділянках дороги Р-24
    Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    На Прикарпатті мокрий сніг, ожеледь і налипання снігу

    В Івано-Франківській області через сильні снігопади два населені пункти залишилися повністю без сполучення. Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

    У Коломийському районі без автомобільного сполучення залишається село Хмелева, в Івано-Франківському – село Загір’я. Ще сім населених пунктів – частково без сполучення.

    Впродовж минулої доби, 16 лютого, надзвичайники двічі виїжджали для надання допомоги на автодорогах області, вивільнили зі снігових заметів дві карети швидкої медичної допомоги та один автобус, надали допомогу трьом особам.
    Як чистять дороги в Івано-Франківській області:

    Зазначимо, 17 лютого синоптики прогнозують на Прикарпатті мокрий сніг, ожеледь і налипання снігу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 9-14 градусів морозу, вдень -4…+1 градус тепла.

    У зв’язку з хуртовинами 17 лютого у високогір’ї Закарпатської області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). На схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.

    В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський. Відновити проїзд планується протягом 17 лютого.

    Минулої ночі температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º.

    Теги: Івано-Франківщина село снігопад повітря вітер негода
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