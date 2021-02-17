Прикарпаття замело снігом. Два села повністю без сполучення, ще сім – частково
На Прикарпатті мокрий сніг, ожеледь і налипання снігу
В Івано-Франківській області через сильні снігопади два населені пункти залишилися повністю без сполучення. Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
У Коломийському районі без автомобільного сполучення залишається село Хмелева, в Івано-Франківському – село Загір’я. Ще сім населених пунктів – частково без сполучення.
Зазначимо, 17 лютого синоптики прогнозують на Прикарпатті мокрий сніг, ожеледь і налипання снігу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 9-14 градусів морозу, вдень -4…+1 градус тепла.
У зв’язку з хуртовинами 17 лютого у високогір’ї Закарпатської області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). На схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.
В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський. Відновити проїзд планується протягом 17 лютого.
Минулої ночі температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º.