Майже 75% території США вкриті снігом. Від холоду померло щонайменше 20 осіб

Очікується, що холод не відступить до цих вихідних

Понад 150 млн американців опинилися в зоні зимового шторму

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду. Про це повідомляє Reuters.

Зимовий шторм приніс холодний вітер, заморозки і сніг у ті регіони, які традиційно вважаються найбільш спекотними в США. Через холоди закрили центри вакцинації від COVID-19 і виникли труднощі з поставками вакцини.

Негода забрала життя щонайменше 21 людини в чотирьох штатах: Теннессі, Техас, Кентуккі й Луїзіана. У Північній Кароліні в результаті торнадо, викликаного зимовим штормом, загинули три людини і 10 отримали травми.

У районі Х’юстона під час пожежі загинула сім'я з чотирьох осіб, вони розпалили камін, щоби зігрітися. Ще кілька людей загинули в автомобільних аваріях або отруїлися чадним газом, повідомляє AP.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), понад 150 млн американців опинилися в зоні зимового шторму. Синоптики повідомили, що у вівторок, 16 лютого, понад 73% території США було вкрито снігом.

Уперше в історії на деяких територіях США відключали електрику через морози. Від Міннесоти до Техасу почали віялові відключення електроенергії, щоби знизити навантаження на електромережі.

Жителі Небраски залишилися без електрики на тлі найхолоднішої погоди за всю історію спостережень. Наприклад, в Омасі за ніч температура впала до -30 градусів за Цельсієм, що стало найхолоднішим показником за останні 25 років. Очікується, що холод не відступить до цих вихідних.

У вівторок, 16 лютого, американський штат Північна Кароліна сколихнуло торнадо. У результаті негоди загинули щонайменше троє осіб та ще 10 отримали травми.